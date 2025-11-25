3 найновіші мінісеріали на Netflix, які доповнять осінні вечори

На Netflix усе частіше виходять мінісеріали, які є улюбленим форматом для багатьох глядачів. Історія, яка розповідається всього у декількох серіях, може стати гарним варіантом для перегляду після роботи.

У матеріалі 24 Каналу пропонуємо обрати собі мінісеріал, який може стати вашим фаворитом.

Які найновіші мінісеріали вийшли на Netflix?

"Кришталева зозуля"

Рейтинг IMDb: 6.3

На стрімінговій платформі мінісеріал вийшов 14 листопада. Всього є 6 серій.

Кларі роблять пересадку серця й вона хоче дізнатись, хто став її донором. Однак є проблема – в Іспанії донори органів є анонімними. Та юна студентка-медик не здалась і провела власне розслідування. Їй вдалось встановити, що донором органу став Карлос Феррер, який загинув в ДТП.

Дівчина відчуває, що повинна зателефонувати мамі Карлоса та висловити співчуття. Т несподівано жінка запрошує дівчину до себе, щоб розвіяти прах покійного з родиною.

Коли Клара приїжджає, то зустрічає іншого сина Марти – місцевого поліціянта Хуана, а також його начальника Рафаеля. Останній розповідає дівчині, що чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році, а його тіло так і не знайшли.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Убитий блискавкою"

Рейтинг IMDb: 7.7

На Netflix серіал вийшов 6 листопада. Всього є 4 серії, які можна легко подивитись за один вечір.

Цей мінісеріал розповідає про життя і смерть 20-го президента США Джеймса Гарфілда. Історію знімали на основі документальної книги Кендіс Міллард "Доля республіки: історія божевілля, медицини та вбивства президента".

"Убитий блискавкою": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гевелій"

Рейтинг IMDb: 7.8

З 5 листопада мінісеріал доступний до перегляду. Всього є 5 серій.

Це польська драматична історія Яна Голоубека. Події розгортаються у 1993 році, коли польський пором MS Jan Heweliusz перекинувся біля узбережжя Рюґена у Балтійському морі.

Знімальна група налічувала понад 140 осіб, а мінісеріал назвали "найбільшою та найскладнішою польською телевізійною постановкою останніх років".

"Гевілей": дивіться онлайн трейлер серіалу

