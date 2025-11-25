3 самых новых мини-сериала на Netflix, которые дополнят осенние вечера
- "Хрустальная кукушка" – минисериал о девушке, которая расследует, кто стал донором ее пересаженного сердца.
- "Убитый молнией" – мини-сериал на основе книги, рассказывающий о жизни и смерти президента США Джеймса Гарфилда.
- "Гевелий" – польская драматическая история о катастрофе парома MS Jan Heweliusz в 1993 году.
На Netflix все чаще выходят мини-сериалы, которые являются любимым форматом для многих зрителей. История, которая рассказывается всего в нескольких сериях, может стать хорошим вариантом для просмотра после работы.
В материале 24 Канала предлагаем выбрать себе мини-сериал, который может стать вашим фаворитом.
Какие самые новые мини-сериалы вышли на Netflix?
"Хрустальная кукушка"
Рейтинг IMDb: 6.3
На стриминговой платформе мини-сериал вышел 14 ноября. Всего есть 6 серий.
Кларе делают пересадку сердца и она хочет узнать, кто стал ее донором. Однако есть проблема – в Испании доноры органов являются анонимными. Но юная студентка-медик не сдалась и провела собственное расследование. Ей удалось установить, что донором органа стал Карлос Феррер, который погиб в ДТП.
Девушка чувствует, что должна позвонить маме Карлоса и выразить соболезнования. Но неожиданно женщина приглашает девушку к себе, чтобы развеять прах покойного с семьей.
Когда Клара приезжает, то встречает другого сына Марты – местного полицейского Хуана, а также его начальника Рафаэля. Последний рассказывает девушке, что муж Марты, Мигель, исчез в 2005 году, а его тело так и не нашли.
"Хрустальная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала
"Убитый молнией"
Рейтинг IMDb: 7.7
На Netflix сериал вышел 6 ноября. Всего есть 4 серии, которые можно легко посмотреть за один вечер.
Этот мини-сериал рассказывает о жизни и смерти 20-го президента США Джеймса Гарфилда. Историю снимали на основе документальной книги Кэндис Миллард "Судьба республики: история безумия, медицины и убийства президента".
"Убитый молнией": смотрите онлайн трейлер сериала
"Гевелий"
Рейтинг IMDb: 7.8
С 5 ноября мини-сериал доступен к просмотру. Всего есть 5 серий.
Это польская драматическая история Яна Голоубека. События разворачиваются в 1993 году, когда польский паром MS Jan Heweliusz перевернулся у побережья Рюгена в Балтийском море.
Съемочная группа насчитывала более 140 человек, а мини-сериал назвали "самой большой и сложной польской телевизионной постановкой последних лет".
"Гевилей": смотрите онлайн трейлер сериала
