Их можно включить, если хотите окунуться в атмосферу прошлого. Среди рекомендованных лент: "Гордость и предубеждение", "Джейн Эйр" и "Разум и чувства", передает 24 Канал.

Какие старые экранизации стоит посмотреть?

"Гордость и предубеждение" (2005)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Это экранизация одноименного романа английской писательницы Джейн Остин, который вышел в 1813 году. Режиссером фильма стал Джо Райт, а главную роль сыграла непревзойденная Кира Найтли.

События ленты разворачиваются в Англии в 1797 году. У супругов Беннетов пять дочерей, которых они хотят выдать замуж. Как-то в соседний особняк приезжает богатый и очаровательный мистер Бингли, который обращает внимание на старшую дочь Джейн. Вместе с ним прибывает мистер Дарси, к которому девушка сразу относится скептически. Через некоторое время ее отношение к мужчине меняется. Их отношения переживут немало испытаний.

"Джейн Эйр" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Это фильм режиссера Кэри Фукунага, снят по мотивам одноименного романа английской писательницы Шарлотты Бронте. В центре сюжета – юная Джейн Эйр, чьи родители умерли от тифа, поэтому она жила у тети. Позже девушка училась в строгом пансионе. В 18 лет она становится гувернанткой воспитанницы Эдварда Рочестера.

Мистера Рочестера не часто можно увидеть в поместье, однако благодаря редкому общению у Джейн возникает интерес к мужчине. Он, кстати, старше ее на 20 лет. Вскоре герои влюбляются друг в друга, однако на пути их отношений становится страшная семейная тайна Эдварда.

"Разум и чувства" (1995)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Еще одна экранизации одноименного романа Джейн Остин, режиссером которой стал Энг Ли. Главные роли исполнили Эмма Томпсон, Алан Рикман и Кейт Уинслет. В фильме рассказывается о семье Дэшвуд. После смерти отца все имущество получает его сын от первого брака, а мать и две дочери теряют все.

