Нові серіали на Netflix, які можна подивитися за вихідні

Якщо у вас немає планів на вихідні, то ви зайшли туди, куди потрібно. Пропонуємо зануритись у новий світ кіно із захопливими сюжетами, які розбавлять відпочинок великим спектром емоцій.

24 Канал пропонує добірку нових серіалів, які можна подивитись навіть за вихідні.

"Бріджертони", 4 сезон

Кількість серій: 4 (26 лютого вийдуть наступні 4 епізоди)

Рейтинг IMDb: 7,4

У новому сезоні історія розвивається навколо Бенедикта Бріджертона – другого сина в родині. У попередніх частинах глядачі бачили його пристрасть до мистецтва, жінок та навіть чоловіків. Однак настав час знайти своє кохання та створити сім'ю.

У серіалі з'явиться нова героїня, на ім'я Софі Бек, яка стане фавориткою Бенедикта. Однак є важливий нюанс: насправді вона домробітниця у своєї мачухи, а не вишукана леді.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

"Як на льоду"

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 5,8

У новому серіалі поєднали спортивний азарт і любовні трикутники. Його відзняли за однойменним романом Дженіффер Якопеллі. У центрі сюжету – три сестри Руссо, які намагаються врятувати сімейну ковзанку та репутацію династії після смерті матері. Грошей не вистачає, батько ледь зводить кінці з кінцями, тож середня з дівчат Адріана вирішує піти на ризик. Вона повертається до танців на льоду і стає в пару з Брейденом Елліотом.

Пара починає вдавати закоханих, бо вважає, що так зможе привернути увагу публіки. Однак дівчина досі має почуття до свого колишнього.

"Як на льоду": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Його і її"

Кількість серій: 6

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет детективного трилера заснований на однойменному романі британської письменниці Еліс Фіні.

Події відбуваються у містечку Далонега, де сталось жорстоке вбивство – дружина місцевого бізнесмена отримала 40 ножових поранень. Розслідування доручили детективу поліції Джеку Гарперу. На місце злочину приїздить телеведуча новин Анна Ендрюс, яка була на місці злочину в ніч вбивства. Та і це ще не все. У журналістки є спільне минуле з Джеком.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Кількість серій: 3

Рейтинг IMDb: 6,2

Вечірка у розкішному маєтку закінчується вбивством. За розслідування береться молода аристократка Айліна Брент. Чи вдасться молодій особі розгадати таємницю, яка схована чи то просто під носом, чи десь у глибині будинку?

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

