Автори часто не бояться "вбивати" велику кількість людей, щоб створити відповідний масштаб трагедії. 24 Канал розповість, які фільми у цьому жанрі варто подивитись, щоб не розчаруватись.

"Тихе місце: День перший", 2024

Рейтинг IMDb: 6,3

Цей фільм – приквел до відомої франшизи й показує самий початок вторгнення істот, які полюють на звук. Події розгортаються у великому місті, у момент, коли звичайний день раптово перетворюється на абсолютний хаос.

Вулиці наповнюються криками, сиренами, панікою – і саме це стає смертельно небезпечним. Дуже швидко герої розуміють страшну істину: будь-який звук може коштувати життя.

У центрі історії – кілька персонажів, які намагаються вижити в місті, що ще не знає правил тиші.

"Тихе місце: День перший": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля мертвих", 2005

Рейтинг IMDb: 6,2

Світ захоплений зомбі. Люди сховалися у добре укріпленому місті, де панує жорстка соціальна нерівність: еліта живе в розкоші, а бідні – у страху. Зомбі ж тим часом еволюціонують і починають діяти розумніше. Фільм демонструє не лише тему виживання, а й те, що справжні монстри – не завжди мертві.

"Земля мертвих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Післязавтра", 2004

Рейтинг IMDb: 6,5

Різкі кліматичні зміни запускають глобальну катастрофу: урагани, повені, миттєве похолодання і новий льодовиковий період. Поки світ занурюється в хаос, кліматолог намагається врятувати свого сина, який опинився в епіцентрі катастрофи. Це апокаліпсис у масштабах планети, за яким із космосу спостерігають навіть астронавти.

Світ ще не бачив такої катастрофи, адже за лічені дні планета Земля стала осередком справжнього апокаліпсиса.

"Післязавтра": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я – легенда", 2007

Рейтинг IMDb: 7,2

Після невдалого медичного експерименту людство майже зникло. Нью-Йорк спорожнів, а вулиці належать мутантам, які бояться світла. Єдиний уцілілий чоловік живе серед руїн разом із собакою та намагається знайти ліки, що врятують світ. Ці два герої – це щось більше, ніж просто історія про тих, хто вижив.

"Я – легенда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пташиний короб", 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Невідома сутність змушує людей накладати на себе руки, щойно вони її бачать. Єдиний спосіб вижити – не дивитися. Головна героїня з двома дітьми вирушає в небезпечну подорож, не знімаючи з очей пов'язок. Це напружений і психологічний апокаліпсис, де найбільший страх – невидимий.

Головна героїня має долати всі перешкоди наосліп, а найголовніше – не втрати дітей.

"Пташиний короб": дивіться онлайн трейлер фільму

