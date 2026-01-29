Авторы часто не боятся "убивать" большое количество людей, чтобы создать соответствующий масштаб трагедии. 24 Канал расскажет, какие фильмы в этом жанре стоит посмотреть, чтобы не разочароваться.

К теме Только для самых смелых: 6 хорроров, от которых стынет кровь в жилах

"Тихое место: День первый", 2024

Рейтинг IMDb: 6,3

Этот фильм – приквел к известной франшизе и показывает самое начало вторжения существ, которые охотятся на звук. События разворачиваются в большом городе, в момент, когда обычный день внезапно превращается в абсолютный хаос.

Улицы наполняются криками, сиренами, паникой – и именно это становится смертельно опасным. Очень быстро герои понимают страшную истину: любой звук может стоить жизни.

В центре истории – несколько персонажей, которые пытаются выжить в городе, что еще не знает правил тишины.

"Тихое место: День первый": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля мертвых", 2005

Рейтинг IMDb: 6,2

Мир захвачен зомби. Люди спрятались в хорошо укрепленном городе, где царит жесткое социальное неравенство: элита живет в роскоши, а бедные – в страхе. Зомби же тем временем эволюционируют и начинают действовать умнее. Фильм демонстрирует не только тему выживания, но и то, что настоящие монстры – не всегда мертвы.

"Земля мертвых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Послезавтра", 2004

Рейтинг IMDb: 6,5

Резкие климатические изменения запускают глобальную катастрофу: ураганы, наводнения, мгновенное похолодание и новый ледниковый период. Пока мир погружается в хаос, климатолог пытается спасти своего сына, который оказался в эпицентре катастрофы. Это апокалипсис в масштабах планеты, за которым из космоса наблюдают даже астронавты.

Мир еще не видел такой катастрофы, ведь за считанные дни планета Земля стала центром настоящего апокалипсиса.

"Послезавтра": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я – легенда", 2007

Рейтинг IMDb: 7,2

После неудачного медицинского эксперимента человечество почти исчезло. Нью-Йорк опустел, а улицы принадлежат мутантам, которые боятся света. Единственный уцелевший человек живет среди руин вместе с собакой и пытается найти лекарство, что спасут мир. Эти два героя – это нечто большее, чем просто история о тех, кто выжил.

"Я – легенда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Птичий короб", 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Неизвестная сущность заставляет людей накладывать на себя руки, как только они ее видят. Единственный способ выжить – не смотреть. Главная героиня с двумя детьми отправляется в опасное путешествие, не снимая с глаз повязок. Это напряженный и психологический апокалипсис, где самый большой страх – невидимый.

Главная героиня должна преодолевать все препятствия вслепую, а самое главное – не потерять детей.

"Птичий короб": смотрите онлайн трейлер фильма

А знали ли вы о 5 психологических триллеров, которые надо посмотреть после "Служанки".