В материале 24 Канала читайте, какие психологические триллеры стоит посмотреть после "Служанки". Включайте себе их вечером после работы.

Какие психологические триллеры стоит посмотреть?

"Девушка из каюты №10" (2025)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Журналистка Лора "Ло" Блэклок путешествует роскошной яхтой и однажды видит, как поздно ночью пассажирку выбрасывает за борт. Женщину уверяют, что это ей приснилось, ведь все на месте. Несмотря на то, что ей никто не верит, главная героиня продолжает искать правду, тем самым подвергая себя опасности.

"Девушка из каюты №10": смотрите онлайн трейлер фильма

"Молчание ягнят" (1991)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

ФБР расследует ряд преступлений, которые совершил неизвестный серийный убийца. Он получил прозвище "Буффало Билл" из-за того, что сдирает кожу с женщин, которых убивает. Правоохранители решают обратиться за помощью к убийце-каннибалу Ганнибалу Лектера, который когда-то был психиатром, а теперь находится в изоляторе психбольницы.

"Молчание ягнят": смотрите онлайн трейлер фильма

"Женщина в окне" (2021)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Детский психолог Анна Фокс имеет тревожное расстройство – агорафобию. Она живет в Нью-Йорке и следит за идеальной семьей сквозь окна своего дома. Жизнь главной героини кардинально меняется, когда она становится свидетелем жестокого преступления.

"Женщина в окне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поездка на выходные" (2022)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

В фильме рассказывается о Бет, которая приглашает свою лучшую подругу Пэм провести вместе выходные в Хорватии, ведь они долго не виделись. В первый же вечер девушки отправляются на вечеринку, чтобы развлечься.

На следующий день Бет просыпается и обнаруживает, что ее подруга исчезла. Вскоре полиция находит Пэм мертвой. В убийстве девушки обвинит Бет. Доказав свою невиновность, она берется за расследование дела.

"Поездка на выходные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подай знак" (2024)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Технологический миллиардер Слейтер Кинг знакомится с официанткой Фридой на своем благотворительном гала-вечере. Между ними вспыхивает искра, и мужчина приглашает женщину провести вместе отпуск на частном острове.

Вдруг начинают происходить странные вещи, поэтому Фрида решает узнать, что это на самом деле за место. Если главная героиня хочет остаться живой, то ей придется раскрыть правду.

"Подай знак": смотрите онлайн трейлер фильма