24 Канал расскажет о 3 фильмах о реальных трагедиях, которые стоит посмотреть. От них будет сложно оторваться.

Не пропустите 3 фильма 2025 года, которые держат в напряжении до титров

Какие фильмы о реальных трагедиях посмотреть?

"И грянул шторм" (2016)

Рейтинг IMDb:.6.7/10

Фильм основан на реальных событиях 1952 года, произошедших у побережья Новой Англии. Когда произошел мощный шторм, два нефтяных танкера разорвало пополам, а их экипажи оказались в опасности. Сотрудники береговой охраны взяли небольшие деревянные моторные лодки и отправились в океан, чтобы спасти людей.

"И грянул шторм": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невозможное" (2012)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

В фильме рассказывается о семье, которая отправилась на отдых в Таиланд. Ничто не предвещало беды, но вдруг их жизнь меняется навсегда. Огромная волна за считанные секунды разрушает все на своем пути. Более того, цунами разъединяет родителей и детей. Однако Мария и Генри не теряют надежды, что смогут воссоединиться с сыновьями.

За основу ленты взята реальная история о Марии Белон, ее мужа и трех сыновей, которые спаслись от цунами во время отпуска в Таиланде в 2004 году. Тогда женщина потеряла половину ноги.

"Невозможное": смотрите онлайн трейлер фильма

"Общество снега" (2023)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

В фильме показана катастрофа, которая произошла в 1972 году. Чартерный самолет должен был перевезти команду по регби "Олд Кристианс" и других пассажиров из Уругвая в Чили, однако разбился в труднодоступном районе Анд.

Из 45 пассажиров и членов экипажа выжили только 29. Люди оказались в смертельной опасности: на природе, без еды и теплых вещей. В течение следующих дней герои объединяются и пытаются спастись.

"Общество снега": смотрите онлайн трейлер фильма