24 Канал расскажет о фильмах, которые держат в напряжении до титров. Сохраняйте подборку, чтобы долго не искать, что посмотреть вечером после работы.

Фильмы 2025 года, которые держат в напряжении до титров

"Рай и ад"

Рейтинг IMDb: 5.5/10

Музыкальный магнат Дэвид Кинг попадает в криминальный мир. Преступники должны были взять в заложники его сына Трея, однако в их руках случайно оказывается крестный сын главного героя Кайл.

"Рай и ад": смотрите онлайн трейлер фильма

"Битва за битвой"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

В центре сюжета – Пэт Кэлхун. Он когда-то был членом террористической организации, которая боролась с системой. Мужчина закрутил роман с другой участницей группировки Перфидией, которая родила дочь Шарлин. Когда женщина вернулась к своей деятельности, ее задержали, а Пэт и Шарлин начинают новую жизнь.

Теперь отец и дочь имеют другие имена – Боб и Вилла. Вдруг дочь главного героя похищает его давний враг. Он объединяется со своим бывшим соратником, чтобы спасти девушку.

"Битва за битвой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Грешники"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

События фильма происходят в 1930-х годах в городе Кларксдейл. Блюз-гитарист Сэмми Мур убегает от отца-проповедника и идет в бар своих двоюродных братьев-близнецов – Смоука и Стека, которые пережили Первую мировую войну, а позже работали на чикагскую мафию.

Братья украли деньги у мафии, сбежали на юг и открыли бар там, где когда-то была старая ферма. В заведении выступают лучшие музыканты. Однако в первую ночь работы они имеют дело со сверхъестественной силой.

"Грешники": смотрите онлайн трейлер фильма