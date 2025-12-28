Среди них – разножанровые кинопроекты, которые уже нашли своих зрителей. В материале 24 Канал рассказываем о фильмах и сериалах, вышедших в 2025 году.

Какие украинские фильмы и сериалы сняли в 2025 году?

"Семья по воскресеньям"

Сериал "Семья по воскресеньям" вышел в свет 3 ноября 2025 года. Это легкая комедийная лента, которая идеально подойдет для просмотра всей семьей. Она рассказывает о том, как отец семейства, по имени Михаил решает возродить семейные ценности. Мужчина на протяжении 20 лет был на заработках, поэтому не имел возможности быть рядом в самые важные моменты жизни своих родных. Теперь он хочет, чтобы все каждое воскресенье семья собиралась в родительском доме на ужин.

"Семья по воскресеньям": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Михаил стремится наверстать все, что упустил на протяжении этих 20 лет. Однако каждый семейный вечер превращается в настоящее безумие, наполненное семейными распрями, комедийными моментами и огромным количеством эмоций.

"Обратное направление"

Украинский сериал "Обратное направление", который приобрел невиданный успех среди зрителей, вышел в свет 29 сентября 2025 года. Хотя ленту критиковали из-за ее сходства со старым сериалом под названием "Капитанша", положительных комментариев в сети оказалось значительно больше.

"Обратное направление": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

В центре сюжета – Роман и Дарья, которые при определенных обстоятельствах вынуждены пожениться. Этот брак является абсолютно вынужденным, ведь главные герои ненавидят друг друга. Но иногда ненависть может превратиться в любовь. Однако, чтобы это произошло, персонажам придется пройти через большое количество испытаний и настоящую борьбу за свои отношения.

"Родительское собрание"

Это фильм, который снимали в 2025 году, – лента "Родительское собрание", в которой сыграли Евгений Янович, Антонина Хижняк, Олег Маслюк, Анастасия Цимбалару, Андрей Исаенко и другие украинские актеры.

"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма

Это комедия, премьера которой состоялась 30 октября 2025 года, где главными героями становятся родители школьников. Все они собираются, чтобы обсудить результаты выборов президента школы. И, конечно, каждый "топит" за своего ребенка. Это превращается в настоящий хаос, наполненный блестящими шутками и комедийными моментами.

Кроме юмора, в фильме поднимаются важные темы буллинга, шантажа и фальсификаций.

"Женский врач. Новая жизнь"

Еще один сериал, который вышел в 2025 году, – финальный сезон сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Главную роль в ленте исполняет актер Андрей Исаенко, которого зрители также знают по проектам "Киборги", "Щедрик" и многими другими. Зрители признавались, что третий сезон оказался для них коротким и им хотелось бы увидеть продолжение.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Однако, по словам создателей, продолжение не планируется, и именно третий сезон, вышедший в 2025 году, станет финальным в этой истории.

"Собачки"

Украинский фильм "Песики", в котором главную роль сыграла харизматичная Леся Никитюк, вышел в прокат 27 февраля 2025 года. Это комедия об амбициозной карьеристке Яне, которая имеет все в этой жизни, но никак не может построить личное счастье. Однажды главная героиня накладывает на себя проклятие, и все мужчины, с которыми она строит отношения, превращаются в песиков.

"Песики": смотрите онлайн трейлер фильма

С одной стороны это выглядит невероятно забавно, а с другой – именно так Яна начинает глубоко переосмысливать свою жизнь и кардинально ее менять.

"Каховский объект"

Еще один украинский фильм, премьера которого состоялась 1 октября 2025 года, – это лента "Каховский объект". События фильма разворачиваются уже во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Сюжет развивается после подрыва Каховской дамбы. Украинские военные во главе с бойчихой с позывным Мара попадают в советский бункер на дне водохранилища.

"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма

Во времена холодной войны СССР там проводил опыты на людях, и остатки этих экспериментов до сих пор хранятся в этом бункере. Чтобы выжить, украинским военным придется победить советских зомби, преодолеть собственные страхи и стать настоящей командой. Кстати, недавно премьера фильма состоялась на Netflix.

"Пограничники" 2 сезон

Премьера второго сезона сериала "Пограничники" состоялась 17 ноября 2025 года на платформе Киевстар ТВ. Также новые эпизоды уже появились на стриминговой платформе Netflix, где они стали одними из самых популярных среди всех кинопроектов.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета – молодые парни и девушки, которые решили стать защитниками границ. Зрители могут окунуться в их обучение, испытания, условия и вызовы, которые встают перед главными героями. Первый сезон "Пограничников" стал одним из самых популярных сериалов последних лет, поэтому второй сезон зрители ожидали с большим нетерпением.