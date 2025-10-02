Ранее мы писали сколько серий в третьем сезоне "Женского доктора". А теперь в материале Кино 24 расскажем, чем закончился сериал.

Чем закончился 3 сезон "Женского доктора"?

Третий сезон "Женского доктора" несколько разочаровал украинских поклонников. Дело в том, что сериал насчитывал всего 12 эпизодов, что по сравнению с двумя предыдущими сезонами значительно меньше. Многие зрители отмечают, что это очень хорошая лента, которая дарит положительные эмоции, поэтому ее с удовольствием можно смотреть после работы, чтобы расслабиться.

12 эпизод сериала "Женский доктор": смотрите видео онлайн

Однако третий сезон оказался слишком поспешным. Зрители отмечают, что 12 серий выглядят несколько неполноценно, поэтому многие поклонники уже надеются на выход четвертого сезона. Однако пока никакой информации об этом нет.

Третий сезон завершается тем, что Андрей Балюк и Ласточка становятся родителями мальчика, Михаил Гончар счастлив в отношениях с Оксаной, а Олег Мельник наконец получает по заслугам.

