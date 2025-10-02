Раніше ми писали скільки серій у третьому сезоні "Жіночого лікаря". А тепер у матеріалі Кіно 24 розповімо, чим закінчився серіал.

Чим закінчився 3 сезон "Жіночого лікаря"?

Третій сезон "Жіночого лікаря" дещо розчарував українських прихильників. Річ у тім, що серіал налічував лише 12 епізодів, що у порівнянні з двома попередніми сезонами значно менше. Багато глядачів зазначають, що це дуже добра стрічка, яка дарує позитивні емоції, тож її із задоволенням можна дивитися після роботи, аби розслабитися.

12 епізод серіалу "Жіночий лікар": дивіться відео онлайн

Однак третій сезон виявився занадто поспішним. Глядачі наголошують, що 12 серій виглядають дещо неповноцінно, тож чимало прихильників уже сподіваються на вихід четвертого сезону. Проте наразі жодної інформації про це немає.

Третій сезон завершується тим, що Андрій Балюк і Ластівка стають батьками хлопчика, Михайло Гончар щасливий у стосунках з Оксаною, а Олег Мельник нарешті отримує по заслугах.

Які нові українські серіали варто подивитись?

Осінь 2025 року виявилася дуже насиченою на круті українські прем'єри.

Окрім "Жіночого лікаря", вийшов серіал "Зворотний напрямок".

Згодом відбудеться прем'єра другого сезону серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі".

Також вийде серіал "Лікарі" та чимало інших.

Якщо ви справжній фанат українських серіалів, зверніть увагу також на такі стрічки: