Кіно 24 підготував добірку українських серіалів, які розповідають про героїв, що долають труднощі, переосмислюють минуле та наважуються змінювати майбутнє. Такі серіали доводять глядачам, що навіть у складних обставинах є місце для надії, кохання та самореалізації.

Українські серіали про нове життя та другий шанс: що подивитися ввечері?

"Просто Надія"

Надія Ткаченко – мати трьох дітей, яка після початку повномасштабної війни змушена була покинути свій дім у Харкові. Разом із дітьми вона переїхала до свекрухи у Звягель, де їй доводиться жити під постійним контролем та знущаннями Раїси Петрівни.

Попри труднощі, Надія намагається знайти сили для себе та дітей, зокрема через свою пристрасть до кулінарії. Так, жінка мріє стати пекаркою, тому поступово робить все можливе задля здійснення свого бажання.

"Просто Надія": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Жіночий лікар. Нове життя"

Події серіалу відбуваються після початку повномасштабного вторгнення у Київському науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї країни. Туди на роботу влаштовується талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар, який переїхав до Києва із Сіверськодонецька.

Головний герой втратив свій дім та отримав поранення внаслідок російського обстрілу, тож мав розпочати нове життя з донькою в Києві. Михайло одразу постане перед труднощами на роботі та буде втягнутий в інтриги, які панують у медзакладі.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Поклик кохання"

Сюжет серіалу розгортається навколо зворушливої історії Ані та Андрія, перші почуття яких руйнуються через прикре непорозуміння. Вони розходяться різними шляхами, а війна стає тією силою, що докорінно змінює життя обох.

Андрій іде на фронт і стає захисником країни, тоді як Аня розвиває кар'єру у столиці. Випробування війною змушують їх переосмислити цінності та життєві орієнтири. Повернувшись у рідне місто, вони зустрічаються знову, отримавши шанс від долі написати свою історію спочатку.

"Поклик кохання": дивіться трейлер серіалу онлайн