Цього року відбулася прем'єра детективного серіалу "Ключі від правди", який вже кілька місяців є одним з тих, до якого українці повертаються найчастіше. Про що цей серіал – розповідаємо далі на Кіно 24.

Який сюжет у серіалі "Ключі від правди"?

Головна героїня – досвідчена та рішуча слідча Валерія. Дівчина віддана своїй роботі, однак життя кардинально змінюється, коли трагічно помирає її брат. Ця смерть стає для дівчини несправедливим горем, тож Валерія особисто розслідує те, що сталося. Вона не вірить в офіційну версію – нещасний випадок й впевнена, що брата вбили, тож прагне знайти винного.

Офіційні структури не готові підтримати розслідування, тож Валерія звільняється з органів та бере на себе роль детектива. Вона влаштовується працювати в готель, за стінами якого є багато таємниць, що можуть бути пов'язані з її братом і його смертю.

Ця стрічка захопила глядачів нестандартним сюжетом, а також бездоганною грою улюблених акторів – Антоніни Хижняк, Сергія Стрельнікова, Володимира Гладкого та інших. Звісно ж, не обійшлося без любовних ліній, які лише додавали сюжету перчинки.