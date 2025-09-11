А поки ви чекаєте на серіал – ми запрошуємо вас зазирнути за лаштунки. Як знімають операційні сцени? Та чому у режисера були сумніви щодо співпраці з жінками-операторками. Кіно 24 зібрали топ-7 фактів про створення серіалу, який точно не залишить вас байдужими.

Що відомо про залаштунки зйомок серіалу "Лікарі"?

Дві знімальні групи – понад 80 людей на майданчику!

Зйомки серіалу ведуться двома командами, кожна з яких налічує понад 40 фахівців: оператори, режисери, освітлювачі, гримери, костюмери та багато інших.

Жінки за камерою – нове бачення кадру

Режисер Сергій Сотниченко ділиться досвідом співпраці з жінками-операторками, яка стала для нього відкриттям:

Вони інакше відчувають кадр – глибше, тонше. Я радий, що мав змогу це побачити на практиці.



Сергій Сотниченко / Фото Пресслужба СТБ

Реальні лікарі – у кадрі та за кадром

Щоб операційні сцени виглядали правдоподібно, до зйомок залучають справжніх медиків. А ще – ціла команда медичних консультантів різних спеціалізацій, включно з лікарем швидкої допомоги.

Вертикальні історії – новий формат серіалу

"Лікарі" знято у форматі вертикальних історій – кожна серія розповідає окрему історію пацієнта, що дозволяє глядачеві глибше зануритися в емоції героїв.



Зйомки серіалу "Лікарі" / Фото Пресслужба СТБ

Медична термінологія – справжній виклик для акторів

Слова типу "гемоторакс" чи "анастомоз" – не найпростіші для вимови. Актори зізнаються, що вивчення медичних термінів – одна з найскладніших частин підготовки.

Емоційні сцени – найскладніші для зйомки

Режисер каже, що найважче – передати емоційні діалоги між героями так, щоб глядач не просто дивився, а проживав кожну сцену разом із ними.



Зйомки серіалу "Лікарі" / Фото Пресслужба СТБ

Операційні сцени – технічна майстерність

На відміну від емоційних діалогів, сцени операцій – це технічна робота, де важлива точність, координація та вірогідність кожного руху, зазначає режисер Сергій Сотниченко.