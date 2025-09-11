А пока вы ждете сериал – мы приглашаем вас заглянуть за кулисы. Как снимают операционные сцены? И почему у режиссера были сомнения относительно сотрудничества с женщинами-операторами. Кино 24 собрали топ-7 фактов о создании сериала, который точно не оставит вас равнодушными.

Рекомендуем Для всей семьи: небанальный фильм, который идеально подойдет для просмотра с детьми вечером

Что известно о закулисье съемок сериала "Врачи"?

Две съемочные группы – более 80 человек на площадке!

Съемки сериала ведутся двумя командами, каждая из которых насчитывает более 40 специалистов: операторы, режиссеры, осветители, гримеры, костюмеры и многие другие.

Женщины за камерой – новое видение кадра

Режиссер Сергей Сотниченко делится опытом сотрудничества с женщинами-операторками, которая стала для него открытием:

Они иначе чувствуют кадр – глубже, тоньше. Я рад, что имел возможность это увидеть на практике.



Сергей Сотниченко / Фото Пресс-служба СТБ

Реальные врачи – в кадре и за кадром

Чтобы операционные сцены выглядели правдоподобно, к съемкам привлекают настоящих медиков. А еще – целая команда медицинских консультантов различных специализаций, включая врача скорой помощи.

Кстати, "Врачи" – новый украинский сериал, который сейчас вирусится в сети: кто сыграет роли в ленте

Вертикальные истории – новый формат сериала

"Врачи" снят в формате вертикальных историй – каждая серия рассказывает отдельную историю пациента, что позволяет зрителю глубже погрузиться в эмоции героев.



Съемки сериала "Врачи" / Фото Пресс-служба СТБ

Медицинская терминология – настоящий вызов для актеров

Слова типа "гемоторакс" или "анастомоз" – не самые простые для произношения. Актеры признаются, что изучение медицинских терминов – одна из самых сложных частей подготовки.

Эмоциональные сцены – самые сложные для съемки

Режиссер говорит, что самое трудное – передать эмоциональные диалоги между героями так, чтобы зритель не просто смотрел, а проживал каждую сцену вместе с ними.



Съемки сериала "Врачи" / Фото Пресс-служба СТБ

Операционные сцены – техническое мастерство

В отличие от эмоциональных диалогов, сцены операций – это техническая работа, где важна точность, координация и достоверность каждого движения, отмечает режиссер Сергей Сотниченко.