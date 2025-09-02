Известно, что выход первых эпизодов запланирован на осень. В материале Кино 24 рассказываем подробности об актерском составе и персонажах, которых воплотят звезды сериала.

Смотрите также Их не узнать: актеры фильма "Родительское собрание" поразили архивными фото и воспоминаниями из школы

Актеры и роли: кого зрители увидят в новом украинском сериале "Врачи"?

Михаил Романов

Актер воплотит роль Ивана Петровича Ковалюка. Он – не просто главный врач, а настоящее сердце больницы. Его голос слышно издалека – особенно, когда проигрывает любимая футбольная команда. Он умеет держать все под контролем, заботиться о порядке и одновременно тонко чувствовать людей.

В сложные моменты именно он ведет непростые разговоры с родственниками пациентов и объясняет все так, что даже самые ярые оппоненты начинают видеть собственные ошибки.



Михаил Романов / Фото СТБ

Для подчиненных Иван Петрович – настоящий отец. Суровый, но справедливый. Он всегда на стороне своих, когда нужно защитить или поддержать. Даже если иногда кажется комичным, его авторитет – безоговорочный. Это как в хорошей семье: отец может отругать, но всегда подставит плечо.

Андрей Алехин

Его роль – Владимир Гречко, один из самых неприятных персонажей в сериале. Его присутствие раздражает большинство коллектива из-за чрезмерного контроля и постоянного стремления к власти. Он педантично проверяет каждую мелочь, критикует коллег и ограничивает их свободу действий.

Но, как ни странно, иногда именно это упрямство и маниакальная любовь к порядку спасает ситуацию: у него всегда все задокументировано, и когда возникает кризис – он первым вытаскивает нужные бумаги и помогает коллегам отстоять свои права перед пациентами или руководством. Гречко – не подлый, просто жесткий. Он искренне верит, что делает правильно и защищает больницу, хотя способ у него – на любителя.



Андрей Алехин в сериале "Врачи" / Фото СТБ

В коллективе Владимир пользуется неприязнью. Коллеги избегают излишнего взаимодействия с ним, но не могут игнорировать – за ним стоят связи в министерстве, а его власть вполне реальна.

Он не пытается занять место главного врача – избегание ответственности ему ближе, чем лидерство. Но в то же время его раздражает мягкое отношение руководителя к "анархистам" в коллективе. По его мнению, больница должна жить по четкому уставу, а главный должен быть жестким и бескомпромиссным, как сам Гречко.

Михаил Кришталь

Он – дежурный врач Дмитрий Григорьевич Алексеенко. Дмитрий – опытный, рассудительный и глубоко эмпатичный врач. При необходимости умеет быть строгим, но всегда справедливым. Вдовец, дети давно живут за границей, поэтому свою энергию он полностью посвящает больнице. Для коллег – надежный наставник и жизненный ориентир: тот, кто выслушает, поддержит и даст совет без лишнего морализаторства.



Михаил Кришталь в сериале "Врачи" / Фото СТБ

В отделении Дмитрий – фигура авторитетная и уважаемая. Для младших коллег он – наставник и советчик, с которым хочется советоваться не только в работе, но и в жизни. Его глубокая мудрость, сдержанность и человечность вызывают доверие, даже если иногда он кажется слишком строгим или старомодным. Несмотря на разногласия с некоторыми врачами, все признают: в самые сложные моменты именно на Дмитрия можно положиться.

Екатерина Хорольская

Актриса воплотила роль Ульяны Герасименко – медсестры, помощницы Дмитрия. Она искренняя, непосредственная, амбициозная и трудолюбивая. Она не лишена ума, но ей часто не хватает сосредоточенности, последовательности и выдержки. Ее прямолинейность позволяет легко находить общий язык с людьми, хотя иногда это граничит с грубостью. Мечтает стать успешным врачом в престижной клинике, но никак не начнет собственную вступительную кампанию в медуниверситет.

Любит вмешиваться в личные дела других – и делает это не из злого умысла, а из любопытства. Часто именно благодаря этой черте узнает важные детали о пациентах.



Екатерина Хорольская в сериале "Врачи" / Фото СТБ

Дмитрий видит в Ульяне потенциал и пытается мотивировать ее к развитию – побуждает учиться, совершенствоваться, работать над собой. А еще – хоть немного отшлифовать ее манеры. Но Ульяна, как и всегда, все упрощает. Ее прямота часто срабатывает там, где сложные подходы бессильны: она чувствует людей и может сказать правду так, что это меняет ход событий

Михаил Кукуюк

Актер воплотил роль дежурного врача Тараса Романовича Макаренко. Он саркастичный и внешне расслабленный, но в стрессовых ситуациях молниеносно мобилизуется и демонстрирует профессионализм высочайшего уровня. Избегает глубоких разговоров, редко открывается – будто намеренно прячется за шутками.

Он свободен, хотя имеет отношения, которые трудно назвать стабильными. К личной жизни относится с уважением: не хвастается победами и не обсуждает женщин. Лечит, опираясь на опыт, логику и внимание к мелочам, а не на эмоции или слепое доверие к пациентам. Часто бывает резким, но с теми, кто действительно нуждается в поддержке, способен быть чрезвычайно отзывчивым.



Михаил Кукуюк в сериале "Врачи" / Фото СТБ

Несмотря на невзрачную внешность, именно Тарас ведет наиболее насыщенную личную жизнь среди коллег. Женщины тянутся к нему, хотя он не стремится к серьезным отношениям. Единственная, рядом с кем он стесняется – это Алина. Он искренне влюблен, но не решается открыться.

Тарас – непростой, но искренне преданный команде игрок. Несмотря на резкие шутки, иногда грубость и мятежную натуру, он имеет уважение коллег. И хотя его отношения с часто выстроены на контрастах – в критические моменты он всегда рядом и готов действовать.

Лючия Кургинян

Актриса воплотила роль медсестры Кристины. Она – живая, эмоциональная, доброжелательная. Она легко учится, быстро улавливает настроение команды и почти интуитивно подстраивается под ритм работы Тараса. Иногда кажется немного беспечная, но в критические моменты никогда не подводит.

Имеет склонность к магическому мышлению: искренне верит в гороскопы, гадания, инста-марафоны желаний и силу примет. Это часто приводит к забавным, а иногда почти драматическим ситуациям. Поэтому Кристина становится легкой мишенью для псевдокоучей и "энергетических гуру".



Лючия Кургинян в сериале "Врачи" / Фото СТБ

Кристина безнадежно влюблена в Тараса и постоянно ищет способы привлечь его внимание – искренне, наивно, иногда неуклюже. Ее попытки каждый раз заканчиваются забавно, но трогательно. Тарас относится к ней скорее как к младшей сестре: постоянно ругает легкомыслие, но всегда прикрывает и спасает, когда она вляпывается в очередную неприятность. В то же время он искренне ценит ее как надежного помощника.

Валентин Томусяк

Его герой Максим – харизматичный, уверенный в себе врач, который прекрасно знает о своей привлекательности и умеет ее использовать. Его профессионализм неоспорим, но иногда самоуверенность берет верх. В работе – сторонник новейших технологий, всегда первым тестирует все современное. В личной жизни – дважды разведен, влюбляется стремительно и горячо, но надолго не задерживается.

Максим – живой справочник медицинских инноваций. Его прогрессивный подход к лечению часто вызывает споры в коллективе: кто-то восхищается, кто-то – сомневается. Он мастер комплиментов, всегда вежлив и обаятелен с пациентками и коллегами. Но его богатое романтическое прошлое нередко становится источником конфузов.



Валентин Томусяк в сериале "Врачи" / Фото СТБ

В коллективе Максим – постоянный источник как дискуссий, так и улыбок. Его прогрессивные методы нередко вступают в конфликт с подходами более консервативных коллег, особенно с Дмитрием Алексеенко, чье уважение Максим стремится получить, несмотря на разногласия. С Тарасом Макаренко у них – негласное соперничество на любовном фронте и дружеское подкалывание друг друга. Рабочие отношения с коллегами полны иронии, напряжения и взаимных вызовов, но в критических моментах Максим – надежный член команды, на которого можно положиться.

Также в сериале сыграли такие украинские актеры:

Александра Панкова

Ольга Чернявская

Александр Пилипенко

Наталья Кобизская

Кирилл Прокопчук

Анна Яремчук

Орест Пасечник

Игорь Гартман

Светлана Кирпичева

Виктория Левченко

Премьера первых эпизодов состоится уже этой осенью!