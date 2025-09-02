Відомо, що вихід перших епізодів запланований на осінь. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про акторський склад та персонажів, яких втілять зірки серіалу.

Актори та ролі: кого глядачі побачать в новому українському серіалі "Лікарі"?

Михайло Романов

Актор втілить роль Івана Петровича Ковалюка. Він – не просто головний лікар, а справжнє серце лікарні. Його голос чутно здалеку – особливо, коли програє улюблена футбольна команда. Він уміє тримати все під контролем, дбати про порядок і водночас тонко відчувати людей.

У складні моменти саме він веде непрості розмови з родичами пацієнтів і пояснює все так, що навіть найзатятіші опоненти починають бачити власні помилки.



Михайло Романов / Фото СТБ

Для підлеглих Іван Петрович – справжній батько. Суворий, але справедливий. Він завжди на боці своїх, коли потрібно захистити чи підтримати. Навіть якщо іноді здається комічним, його авторитет – беззаперечний. Це як у добрій родині: батько може насварити, але завжди підставить плече.

Андрій Альохін

Його роль – Володимир Гречко, один із найнеприємніших персонажів у серіалі. Його присутність дратує більшість колективу через надмірний контроль і постійне прагнення до влади. Він педантично перевіряє кожну дрібницю, критикує колег і обмежує їхню свободу дій.

Та, як не дивно, іноді саме ця впертість і маніакальна любов до порядку рятує ситуацію: у нього завжди все задокументовано, і коли виникає криза – він першим витягує потрібні папери й допомагає колегам відстояти свої права перед пацієнтами чи керівництвом. Гречко – не підлий, просто жорсткий. Він щиро вірить, що робить правильно і захищає лікарню, хоча спосіб у нього – на любителя.



Андрій Альохін у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ

У колективі Володимир користується неприязню. Колеги уникають зайвої взаємодії з ним, але не можуть ігнорувати – за ним стоять зв'язки в міністерстві, а його влада цілком реальна.

Він не намагається зайняти місце головного лікаря – уникнення відповідальності йому ближче, ніж лідерство. Та водночас його дратує м'яке ставлення керівника до "анархістів" у колективі. На його думку, лікарня має жити за чітким статутом, а головний має бути жорстким і безкомпромісним, як сам Гречко.

Михайло Кришталь

Він – черговий лікар Дмитро Григорович Олексієнко. Дмитро – досвідчений, розважливий і глибоко емпатичний лікар. За потреби вміє бути суворим, але завжди справедливим. Удівець, діти давно живуть за кордоном, тож свою енергію він повністю присвячує лікарні. Для колег – надійний наставник і життєвий орієнтир: той, хто вислухає, підтримає і дасть пораду без зайвого моралізаторства.



Михайло Кришталь у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ

У відділенні Дмитро – фігура авторитетна й шанована. Для молодших колег він – наставник і порадник, із яким хочеться радитись не лише в роботі, а й у житті. Його глибока мудрість, стриманість і людяність викликають довіру, навіть якщо іноді він здається надто суворим або старомодним. Попри розбіжності з деякими лікарями, усі визнають: у найскладніші моменти саме на Дмитра можна покластись.

Катерина Хорольська

Акторка втілила роль Уляни Герасименко – медсестри, помічниці Дмитра. Вона щира, безпосередня, амбітна і працьовита. Вона не позбавлена розуму, але їй часто бракує зосередженості, послідовності та витримки. Її прямолінійність дозволяє легко знаходити спільну мову з людьми, хоча іноді це межує з грубістю. Мріє стати успішною лікаркою в престижній клініці, але ніяк не розпочне власну вступну кампанію до медуніверситету.

Любить втручатися в особисті справи інших – і робить це не з лихого наміру, а з цікавості. Часто саме завдяки цій рисі дізнається важливі деталі про пацієнтів.



Катерина Хорольська у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ

Дмитро бачить в Уляні потенціал і намагається мотивувати її до розвитку – спонукає вчитись, вдосконалюватись, працювати над собою. А ще – хоч трохи відшліфувати її манери. Але Уляна, як і завжди, все спрощує. Її прямота часто спрацьовує там, де складні підходи безсилі: вона відчуває людей і може сказати правду так, що це змінює перебіг подій

Михайло Кукуюк

Актор втілив роль чергового лікаря Тараса Романовича Макаренка. Він саркастичний і зовні розслаблений, але у стресових ситуаціях блискавично мобілізується та демонструє професіоналізм найвищого рівня. Уникає глибоких розмов, рідко відкривається – ніби навмисно ховається за жартами.

Він вільний, хоча має стосунки, які важко назвати стабільними. До особистого життя ставиться з повагою: не хизується перемогами й не обговорює жінок. Лікує, спираючись на досвід, логіку та увагу до дрібниць, а не на емоції чи сліпу довіру до пацієнтів. Часто буває різким, але з тими, хто дійсно потребує підтримки, здатен бути надзвичайно чуйним.



Михайло Кукуюк у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ

Попри непоказну зовнішність, саме Тарас веде найбільш насичене особисте життя серед колег. Жінки тягнуться до нього, хоча він не прагне серйозних стосунків. Єдина, поруч із ким він ніяковіє – це Аліна. Він щиро закоханий, але не наважується відкритись.

Тарас – непростий, але щиро відданий команді гравець. Попри різкі жарти, іноді грубість і бунтівну натуру, він має повагу колег. І хоча його стосунки з часто збудовані на контрастах – у критичні моменти він завжди поруч і готовий діяти.

Лючія Кургинян

Акторка втілила роль медсестри Христини. Вона – жвава, емоційна, доброзичлива. Вона легко навчається, швидко вловлює настрій команди та майже інтуїтивно підлаштовується під ритм роботи Тараса. Іноді видається трохи безпечна, але в критичні моменти ніколи не підводить.

Має схильність до магічного мислення: щиро вірить у гороскопи, ворожіння, інста-марафони бажань і силу прикмет. Це часто призводить до кумедних, а подекуди майже драматичних ситуацій. Через це Христина стає легкою мішенню для псевдокоучів і "енергетичних гуру".



Лючія Кургинян у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ

Христина безнадійно закохана в Тараса й постійно шукає способи привернути його увагу – щиро, наївно, іноді незграбно. Її спроби щоразу закінчуються кумедно, але зворушливо. Тарас ставиться до неї радше як до молодшої сестри: постійно сварить за легковажність, але завжди прикриває та рятує, коли вона вляпується в чергову халепу. Водночас він щиро цінує її як надійного помічника.

Валентин Томусяк

Його герой Максим – харизматичний, впевнений у собі лікар, який чудово знає про свою привабливість і вміє її використовувати. Його професіоналізм незаперечний, але іноді самовпевненість бере гору. В роботі – прибічник новітніх технологій, завжди першим тестує усе сучасне. В особистому житті – двічі розлучений, закохується стрімко й палко, але надовго не затримується.

Максим – живий довідник медичних інновацій. Його прогресивний підхід до лікування часто викликає суперечки в колективі: хтось захоплюється, хтось – сумнівається. Він майстер компліментів, завжди ввічливий і чарівний з пацієнтками та колегами. Але його багате романтичне минуле нерідко стає джерелом конфузів.



Валентин Томусяк у серіалі "Лікарі" / Фото СТБ

У колективі Максим – постійне джерело як дискусій, так і усмішок. Його прогресивні методи нерідко вступають у конфлікт з підходами консервативніших колег, особливо з Дмитром Олексієнком, чию повагу Максим прагне здобути, попри розбіжності. З Тарасом Макаренком у них – негласне суперництво на любовному фронті та дружнє підколювання одне одного. Робочі стосунки з колегами сповнені іронії, напруги та взаємних викликів, але в критичних моментах Максим – надійний член команди, на якого можна покластися.

Також у серіалі зіграли такі українські актори:

Олександра Панкова

Ольга Чернявська

Олександр Пилипенко

Наталка Кобізька

Кирило Прокопчук

Ганна Яремчук

Орест Пасічник

Ігор Гартман

Світлана Кірпічова

Вікторія Левченко

Прем'єра перших епізодів відбудеться уже цієї осені!