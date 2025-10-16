Редакция Кино 24 расскажет, какие исторические фильмы должен увидеть каждый. Они действительно стоят вашего внимания.

Тоже интересно От "Сияния" до "Побега из Шоушенка": топ фильмов по романам Стивена Кинга

Подборка исторических фильмов

"Список Шиндлера" (1993)

Режиссером этой исторической драмы стал легендарный Стивен Спилберг. События ленты происходят в Кракове в начале Второй мировой войны. Фабрику Оскара Шиндлера финансируют еврейские инвесторы, там работают евреи, которые живут в гетто. Однако когда прибывает офицер СС Амон Гет, их готовят отправлять в концлагеря.

Шиндлер не смог стоять в стороне. В конце концов ему удалось спасти более 1000 евреев.

"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Цена правда" (2019)

Валлийский журналист Гарет Джонс брал интервью у Адольфа Гитлера, а теперь прилетает в Москву, чтобы встретиться с Иосифом Сталиным. Мужчина знакомится с журналисткой Адой Брукс, которая показывает ему, что советская власть – это про репрессии, убийства, цензуру и Голодомор.

Гарет Джонс решается написать статью, чтобы раскрыть правду о сталинском режиме и страданиях украинцев. Однако спецслужбы Советского Союза хотят сделать так, чтобы журналист молчал.

"Цена правда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Храброе сердце" (1995)

1280 год, Шотландия. В центре сюжета – легендарный национальный герой Уильям Уоллес, который боролся с англичанами во времена правления Эдварда Длинноногого.

Отец Уильяма погиб от рук англичан, когда он был еще маленьким. Но дядя Оргайл не покинул мальчика, благодаря мужчине он получил хорошее образование в Европе. Во взрослом возрасте Уоллес возвращается на Родину. Главный герой мечтает о семье и мирной жизни, но его невесту убили англичане.

"Храброе сердце": смотрите онлайн трейлер фильма