Редакція Кіно 24 розповість, які історичні фільми має побачити кожен. Вони дійсно варті вашої уваги.

Добірка історичних фільмів

"Список Шиндлера" (1993)

Режисером цієї історичної драми став легендарний Стівен Спілберг. Події стрічки відбуваються у Кракові на початку Другої світової війни. Фабрику Оскара Шиндлера фінансують єврейські інвестори, там працюють євреї, які живуть у гетто. Однак коли прибуває офіцер СС Амон Гет, їх готують відправляти у концтабори.

Шиндлер не зміг стояти осторонь. Зрештою йому вдалося врятувати понад 1000 євреїв.

"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ціна правда" (2019)

Валлійський журналіст Гарет Джонс брав інтерв'ю в Адольфа Гітлера, а тепер прилітає до Москви, щоб зустрітися з Йосипом Сталіним. Чоловік знайомиться з журналісткою Адою Брукс, яка показує йому, що радянська влада – це про репресії, вбивства, цензуру і Голодомор.

Гарет Джонс наважується написати статтю, щоб розкрити правду про сталінський режим і страждання українців. Проте спецслужби Радянського Союзу хочуть зробити так, щоб журналіст мовчав.

"Ціна правда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хоробре серце" (1995)

1280 рік, Шотландія. У центрі сюжету – легендарний національний герой Вільям Воллес, який боровся з англійцями у часи правління Едварда Довгоногого.

Батько Вільяма загинув від рук англійців, коли він був ще маленьким. Та дядько Оргайл не покинув хлопчика, завдяки чоловіку він здобув хорошу освіту в Європі. У дорослому віці Воллес повертається на Батьківщину. Головний герой мріє про сім'ю і мирне життя, але його наречену вбили англійці.

"Хоробре серце": дивіться онлайн трейлер фільму