Кіно 24 пропонує п'ять фільмів, які є не просто екранізаціями, а кінематографічними всесвітами, що назавжди змінили жанр горору та драматичного кіно.

"Воно", 2017

У маленькому містечку Деррі діти зникають один за одним. Група підлітків об'єднується, щоб протистояти древньому злу – клоуну Пеннівайзу, який харчується їхніми страхами.

У фільмі не лише багато моторошних сцен, а й чимало символізму – це історія про дитячі травми, дружбу й силу подолання власних демонів.

"Воно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кладовище домашніх тварин", 2019

Сім'я переїжджає до тихого містечка, поруч із яким розташоване старе кладовище. Коли помирає улюблений кіт, батько вирішує скористатись місцевою легендою про місце, що може "повертати" померлих. Але смерть не терпить втручань – і за кожне воскресіння доводиться платити страшну ціну.

"Кладовище домашніх тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сяйво", 1980

Головний герой влаштовується в один із готелів на посаду доглядача. З певних причин взимку це місце не має попиту, тому відчиняє свої двері для клієнтів тільки влітку. Цією нагодою вирішив скористатись письменник Джек Торренс, який прихопив із собою родину.

Та як зачиняються двері готелю за останнім гостем, сім'я опиняється у містичній пастці, а зловісні сили поступово зводять чоловіка з розуму.

"Сяйво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зелена миля", 1999

У в'язниці смертників з'являється новий в'язень – Джон Коффі, гігант із дитячою наївністю та дивовижним даром зцілення. Його історія стає випробуванням для усіх, хто вірить у справедливість і чудеса.

"Зелена миля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Імла", 2007

Після страшної бурі маленьке містечко опиняється у загадковому тумані, де ховаються потойбічні істоти. Група людей зачиняється у супермаркеті, а боротьба за виживання швидко перетворюється на моральний хаос.

Що важливо, фінал фільму – один із найшокуючих в історії кінематографа.

"Імла": дивіться онлайн трейлер фільму

