А вже скоро ми побачимо великий каст блискучих українських акторів театру та кіно на своїх екранах. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, хто саме зіграє головні та другорядні ролі у нових епізодах, але не з'являвся у 1 сезоні.

Хто зіграє у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі"?

Відомо, що у новому сезоні ми більше не побачимо польського актора Павла Делонга. Раніше головна режисерка серіалу Ірина Громозда розповідала, що з ним дуже важко працювати та комунікувати.

Однак у другому сезоні зібрався неймовірний каст українських акторів, серед яких Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Ада Роговцева, Надія Хільська. А також чимало інших українських акторів театру та кіно, які втілять другорядних персонажів серед них:

Олена Хохлаткіна

Андрій Баландюк

Володимир Ямненко

Євген Матвієнко

Єлизавета Цілик

Іван Довженко

Андрій Жила

Наталія Циганенко

Тетяна Круліковська

Андрій Малінович

Павло Шпегун

Тетяна Семененко

В'ячеслав Гіндін

Леся Островська

Кароліна Мруга

Лариса Руснак

Ігор Гаврилів та інші.

Наразі невідомо, кого саме втілять ці актори. Однак глядачі уже мають можливість подивитись, як вони виглядатимуть в образах на інстаграм-сторінці "Кави з кардамоном".

Нагадаємо, що новий сезон серіалу налічуватиме 8 епізодів і занурить глядачів у історію Анни, яка готова боротись за свою землю, дітей та себе саму.