Емма Гемінг, дружина Брюса Вілліса, відверто зізналася, у якому стані він перебуває сьогодні. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на спеціальний випуск ABC.

У якому стані зараз перебуває Брюс Вілліс?

За словами дружини актора, те, що у його організмі щось змінилося, вона помітила ще до офіційного діагнозу. Річ у тім, що Брюс Вілліс все життя був дуже активним та компанійським, однак в один момент це почало змінюватися. Він закривався та дистанціювався від близьких, саме це стало першими симптомами його важкого стану. Після цього вони звернулися до лікаря. І там Брюсу Віллісу діагностували невиліковну хворобу. Емма Гемінг каже, що фізично її чоловік перебуває у прекрасному стані, однак цього не можна сказати про його роботу в мозку, адже він відмовляє з кожним днем. Брюс все ще дуже рухливий. Загалом у нього чудовий стан здоров'я. Однак його мозок відмовляє. Він втрачає мовні навички. Але ми до цього пристосувалися та маємо свій спосіб спілкуватися з ним, просто інший,

– розповіла кохана Брюса Вілліса.

Що важливо, у цей важкий період всі найближчі люди Брюса Вілліса, як ніколи, об'єднані. Зокрема, поруч із "Міцним горішком" завжди перебуває його сім'я, як сьогоднішня дружина Емма Гемінг та їхні спільні доньки, так і колишня обраниця Демі Мур та їхні діти.

Ймовірно, саме підтримка найближчих людей сьогодні тримає Брюса Вілліса "на плаву" та допомагає йому у важкий період боротьби з невиліковною хворобою.