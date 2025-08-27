Эмма Хеминг, жена Брюса Уиллиса, откровенно призналась, в каком состоянии он находится сегодня. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на специальный выпуск ABC.

Рекомендуем Российский "Маша и Медведь" – самый популярный детский YouTube-канал в Украине: почему это плохо

В каком состоянии сейчас находится Брюс Уиллис?

По словам жены актера, то, что в его организме что-то изменилось, она заметила еще до официального диагноза. Дело в том, что Брюс Уиллис всю жизнь был очень активным и компанейским, однако в один момент это начало меняться. Он закрывался и дистанцировался от близких, именно это стало первыми симптомами его тяжелого состояния. После этого они обратились к врачу. И там Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимую болезнь. Эмма Хеминг говорит, что физически ее муж находится в прекрасном состоянии, однако этого нельзя сказать о его работе в мозге, ведь он отказывает с каждым днем. Брюс все еще очень подвижен. В целом у него отличное состояние здоровья. Однако его мозг отказывает. Он теряет речевые навыки. Но мы к этому приспособились и имеем свой способ общаться с ним, просто другой,

– рассказала возлюбленная Брюса Уиллиса. Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространено Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Что важно, в этот трудный период все близкие люди Брюса Уиллиса, как никогда, объединены. В частности, рядом с "Крепким орешком" всегда находится его семья, как сегодняшняя жена Эмма Хеминг и их общие дочери, так и бывшая избранница Деми Мур и их дети.

Смотрите также 5 интересных фактов из жизни тяжелобольного Брюса Уиллиса, о которых вы могли не знать – по ссылке.

Вероятно, именно поддержка близких людей сегодня держит Брюса Уиллиса "на плаву" и помогает ему в трудный период борьбы с неизлечимой болезнью.