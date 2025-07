Біографія Брюса Вілліса та його знамениті фільми завжди надихатимуть шанувальників та кіноманів. Кіно 24 зібрав маловідомі факти про актора, які можуть вас здивувати.

Народився не в США

Брюс Вілліс народився у березні 1955 року в Ідар-Оберштайні (це Західна Німеччина) на американській військовій базі. Його батько був американським солдатом, а мама – німкенею, яка працювала в банку. Сім'я переїхала до США, коли Брюсові було 2 роки. Завдяки німецькому корінню він трохи розмовляв німецькою мовою, а його перше ім'я – Волтер.

Боровся з заїканням і страждав через булінг

До 20 років Брюс Вілліс боровся з заїканням. Через це з нього часто глузували у школі. Намагаючись вписатися в колектив, він багато жартував. Актор уникав розмов про дитинство в інтерв'ю через цей болісний досвід. Впоратися з заїканням йому допоміг логопед та вчитель драми. Вийшовши на сцену, щоб зіграти роль у виставі, його заїкання зникло.

Кинув акторську школу

Чимало відомих акторів залишають свої навчальні заклади, щоб пробувати себе у цій професії. Але з Брюсом Віллісом було трохи по-іншому. Він навчався драми в Університеті штату в Мотклері, але швидко покинув навчання і переїхав до Нью-Йорку. Там він перебивався підробітками – працював офіціантом чи барменом. В одному з барів він і познайомився з режисером, який шукав актора на епізодичну роль.

Музична кар'єра

Брюс Вілліс – не тільки актор, але й музикант. Він вмів грати на губній гармошці та виступав разом з блюзовим гуртом The Accelerators. У 1987 році Вілліс випустив альбом The Return of Bruno.

Ледь не втратив слух

Брюс Вілліс під час знімань фільму "Міцний горішок" частково втратив слух через нещасний випадок. Актор зізнавався, що через це йому доводилось часто просити людей повторювати те, що вони кажуть.



Брюс Вілліс / Кадр з "Міцного горішка"

