Раніше ми розповідали, як розв'язується конфлікт між Наталією Гурницькою та СТБ. А тепер у матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про 2 сезон "Кави з кардамоном".

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Що відомо про 2 сезон "Кави з кардамоном": коли прем'єра?

Прем'єра другого сезону серіалу "Кава з кардамоном" відбудеться восени 2025 року. Наразі серіал перебуває на етапі постпродакшену. Усі серії вже відзняті й готуються, аби вразити своїх глядачів. Тим часом творці стрічки активно діляться кадрами зі зйомок.

Відомо, що у другому сезоні зіграють Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар та інші яскраві українські актори. Також повідомляється, що другий сезон налічуватиме вісім епізодів.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу повністю базувався на книзі письменниці Наталії Гурницької під назвою "Мелодія кави в тональності кардамону". Відомо, що за сценарій другого сезону відповідають Сергій Коротун, Ірина Громозда та Катерина Маєвська. Нові сюжетні повороти не є прямою адаптацією другого роману письменниці.

У зв'язку з тим, що письменниця не співпрацює з творцями другого сезону, навколо серіалу виник скандал. Гурницька звинувачує команду в порушенні авторського права та у спотворенні сюжету історії Анни й персонажів її книг. Водночас головна акторка Олена Лавренюк зізналася, що в соцмережах наразі багато неправдивої інформації та безпідставних звинувачень.



Олена Лавренюк про скандал із "Кавою з кардамоном" / Скриншот з інстаграму

І хоча в мережі досі точаться суперечки щодо скандалу навколо другого сезону – хтось підтримує письменницю, а хтось – творців серіалу – усе ж чимало глядачів з нетерпінням очікують на другий сезон, прем'єра якого відбудеться вже зовсім скоро.