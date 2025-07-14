Оскільки паралельно із навчанням в театральному університеті Григорій здобував ще одну освіту. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Яку професію, окрім акторської, опанував Григорій Бакланов?

Григорій Бакланов розповів, що паралельно з акторською освітою здобував ще й економічну. За його словами, це була ініціатива мами, оскільки, за її словами, акторська професія – це дуже непередбачувана річ. Все може скластися як вдало, так і зовсім навпаки.

Порадила паралельно вступити до економічного університету в Одесі, де сама довгий час працювала. Я навчався там заочно – приїжджав на сесії. Тепер маю два дипломи,

– поділився актор.

На запитання, чи знадобилася йому економічна освіта, Григорій відповідає, що певні знання та навички час від часу стають у пригоді, оскільки інколи доводиться займатися організаційними питаннями – щоб створювати та просувати нові проєкти. Однак серце актора таки обрало творчу стежину. І не дарма: його гра на театральних сценах та на знімальних майданчиках закохує у себе усіх українців.

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