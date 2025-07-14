Поскольку параллельно с обучением в театральном университете Григорий получал еще одно образование. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Рекомендуем Григорий Бакланов откровенно признался, что прошел военную подготовку: "Это важный фундамент"

Какой профессией, кроме актерской, овладел Григорий Бакланов?

Григорий Бакланов рассказал, что параллельно с актерским образованием получал еще и экономическое. По его словам, это была инициатива мамы, поскольку, по ее словам, актерская профессия – это очень непредсказуемая вещь. Все может сложиться как удачно, так и совсем наоборот.

Посоветовала параллельно поступить в экономический университет в Одессе, где сама долгое время работала. Я учился там заочно – приезжал на сессии. Теперь имею два диплома,

– поделился актер.

На вопрос, понадобилось ли ему экономическое образование, Григорий отвечает, что определенные знания и навыки время от времени пригодились, поскольку иногда приходится заниматься организационными вопросами – чтобы создавать и продвигать новые проекты. Однако сердце актера таки выбрало творческую тропу. И не зря: его игра на театральных сценах и на съемочных площадках влюбляет в себя всех украинцев.

Смотрите также, где сейчас украинский актер Дмитрий Сова. Подробности – по ссылке.