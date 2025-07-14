По словам актера это действительно очень важные навыки для каждого украинца сегодня. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Григорий Бакланов рассказал, что прошел военную подготовку: что сказал актер

Актер рассказал, что действительно прошел военную подготовку, хотя старается на этом не акцентировать. Однако говорит, что этот опыт действительно очень важен для каждого украинца сегодня.

Григорий говорит, что сейчас он ищет возможности, чтобы поддержать людей, которые создали этот тактический учебный центр.

По его словам, его уникальность заключается в том, что центр открыт не только для военных, но и для гражданских. Там, как отмечает актер, обучают базовым, но критически важным вещам: правилам безопасности, оказания первой медицинской помощи, действий в чрезвычайных ситуациях.

В первые 10 минут после того, как что-то случится, никто не успеет приехать – ни полиция, ни медики. И только от тебя самого зависит, как действовать и спасти себя и других. Этот центр не только о военной безопасности – он о безопасности всей семьи. И это важный фундамент,

– говорит Бакланов.

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