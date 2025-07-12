Дмитрий Сова после завершения университета стал актером театра, а в кино дебютировал в 2005 году в сериале "Сестры по крови". Также его знают за роли в таких лентах как "Екатерина", "Село на миллион", "Я с тобой", "Сувенир из Одессы", "Две матери", "Черкассы" и многих других. В материале Кино 24 читайте больше о деятельности актера сейчас.

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Поступление Дмитрия Совы в ВСУ

После начала полномасштабного вторжения Дмитрий Сова ходил в военкомат, волонтерил, знакомился с различными подразделениями, проходил обучение. И уже осенью 2023 года официально пополнил ряды ВСУ. Сначала служил в Воздушных Силах, а впоследствии его перевели в Сухопутные войска.

Что известно о жене Дмитрия Совы

В 2021 году Дмитрий Сова женился на Дарье Легейде, украинской актрисе. Она активно занимается волонтерством и также хочет поступить в ВСУ. Актер говорил, что поддерживает решение жены и готов ей в этом помочь.

Она сейчас думает, где можно научиться на оператора БпЛА. Она уже понимает, если она не вывезет это физически из-за суставов, то она хочет хотя бы так приобщиться. Я не отказываю – если она хочет получить этот навык, то пожалуйста,

– подчеркнул актер-военный.

Сейчас пара мечтает о детях. Но Дмитрий Сова не жалеет о решении пополнить ряды войска.

"Очень хочется детей, нормальной человеческой жизни. Хочется быть вместе, видеться каждый день. Но сейчас так складываются обстоятельства, что надо всем этим жертвовать", – говорил Сова.

Где сейчас Дмитрий Сова и в каких лентах его можно увидеть?

Сейчас Дмитрий Сова младший сержант, служит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Он создает контент для соцсетей, а в целом команда занимается консультированием людей, которые добровольно хотят присоединиться к обороне страны.

Центр способствует тому, чтобы человек попал в то подразделение, куда подавалась, и его гражданская специальность была максимально адаптирована к военной.

Присоединился к команде профессионалов, которая создалась. В центре доступны вакансии в различных подразделениях и по различным направлениям. Здесь не раздают повесток,

– рассказывал Дмитрий Сова.

Параллельно со службой Дмитрию Сове удается сниматься в кино. Он появился в фильмах "Солдатик" и "Песики". По словам актера, для него творчество – это глоток свежего воздуха.

"Я скучаю по своей профессии. Она мне дает такой глоток свежего воздуха, потому что это творчество, и оно должно быть везде. В военном деле его меньше, но оно также должно быть, оно имеет там свое место", – сказал актер в интервью "Культура на времени".

Также Дмитрий Сова сыграл ветерана, который возвращается к мирной жизни, в будущем фильме "Уставшие".