Перший сезон серіалу повністю базувався на книзі Наталії Гурницької. За сценарій другого сезону відповідали Сергій Коротун, Ірина Громозда та Катерина Маєвська, і його основна мета – показати нові повороти історії, які не є прямою адаптацією другого роману Гурницької.

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Скандал навколо зйомок 2 сезону серіалу "Кава з кардамоном"

Нещодавно у своїх соцмережах головна акторка серіалу Олена Лавренюк відповіла на питання щодо зйомок другого сезону без згоди авторки. Олена зазначила, що в соцмережах поширюється багато неправдивої інформації, і їй було дуже неприємно дізнатися, що Наталія Гурницька вирішила вести конфлікт з творцями, а не працювати спільно.



Олена Лавренюк про зйомки "Кави з кардамоном" / Скриншот

Наталія Гурницька не залишилась осторонь і відреагувала на коментарі Олени Лавренюк. Авторка вважає, що термін "спільно попрацювати" вона та творча команда розуміють по-різному. За словами Гурницької, команда спотворює сюжет історії Анни та персонажів її книг.

Їм глибоко наплювати й вони знімають те, що хочеться саме їм. Так само як байдуже й на те, що справжнє продовження історії Анни-вдови видане мною ще у 2017 році та що в чинній угоді наголошено, що ця угода не стосується продовження історії Анни,

– каже Гурницька.

Авторка стверджує, що в чорновому варіанті сценарію вона бачила чітке перенесення подій та персонажів з її другої книги "Мелодія кави у тональності сподівання", що, на її думку, є неправомірною адаптацією її праці.

А може творці серіалу так висловлюють жаль за тим, що в другому сезоні я вже не роблю редагування всіх варіантів сценарію, не прописую мову персонажів, щоб та була гарна та жива, і не консультую з історично-побутових питань, як безплатно це робила в першому сезоні? Відверто скажу, що вже не хочеться,

– пише авторка.

Гурницька висловила бажання вирішувати все в правовому полі та закликала компанію відповісти на її офіційний запит застереження щодо імовірного порушення авторських прав.