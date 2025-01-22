Первый сезон сериала полностью базировался на книге Натальи Гурницкой. За сценарий второго сезона отвечали Сергей Коротун, Ирина Громозда и Екатерина Маевская, и его основная цель – показать новые повороты истории, которые не являются прямой адаптацией второго романа Гурницкой.

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Скандал вокруг съемок 2 сезона сериала "Кофе с кардамоном"

Недавно в своих соцсетях главная актриса сериала Елена Лавренюк ответила на вопрос о съемках второго сезона без согласия автора. Елена отметила, что в соцсетях распространяется много ложной информации, и ей было очень неприятно узнать, что Наталья Гурницкая решила вести конфликт с создателями, а не работать совместно.



Елена Лавренюк о съемках "Кофе с кардамоном" / Скриншот

Наталья Гурницкая не осталась в стороне и отреагировала на комментарии Елены Лавренюк. Автор считает, что термин "совместно поработать" она и творческая команда понимают по-разному. По словам Гурницкой, команда искажает сюжет истории Анны и персонажей ее книг.

Им глубоко наплевать и они снимают то, что хочется именно им. Так же как безразлично и на то, что настоящее продолжение истории Анны-вдовы выдано мной еще в 2017 году и что в действующем соглашении отмечено, что это соглашение не касается продолжения истории Анны,

– говорит Гурницкая.

Автор утверждает, что в черновом варианте сценария она видела четкий перенос событий и персонажей из ее второй книги "Мелодия кофе в тональности надежды", что, по ее мнению, является неправомерной адаптацией ее труда.

А может создатели сериала так выражают сожаление по тому, что во втором сезоне я уже не делаю редактирование всех вариантов сценария, не прописываю язык персонажей, чтобы та была красивая и живая, и не консультирую по исторически-бытовым вопросам, как бесплатно это делала в первом сезоне? Откровенно скажу, что уже не хочется,

– пишет автор.

Гурницкая выразила желание решать все в правовом поле и призвала компанию ответить на ее официальный запрос предостережения относительно вероятного нарушения авторских прав.