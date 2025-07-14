Ранее мы рассказывали, как разрешается конфликт между Натальей Гурницкой и СТБ. А теперь в материале Кино 24 узнаете больше о 2 сезоне "Кофе с кардамоном".

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Что известно о 2 сезоне "Кофе с кардамоном": когда премьера?

Премьера второго сезона сериала "Кофе с кардамоном" состоится осенью 2025 года. Сейчас сериал находится на этапе постпродакшена. Все серии уже отсняты и готовятся, чтобы поразить своих зрителей. Между тем создатели ленты активно делятся кадрами со съемок.

Известно, что во втором сезоне сыграют Елена Лавренюк, Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь и другие яркие украинские актеры. Также сообщается, что второй сезон будет насчитывать восемь эпизодов.

Напомним, что первый сезон сериала полностью базировался на книге писательницы Натальи Гурницкой под названием "Мелодия кофе в тональности кардамона". Известно, что за сценарий второго сезона отвечают Сергей Коротун, Ирина Громозда и Екатерина Маевская. Новые сюжетные повороты не являются прямой адаптацией второго романа писательницы.

В связи с тем, что писательница не сотрудничает с создателями второго сезона, вокруг сериала возник скандал. Гурницкая обвиняет команду в нарушении авторского права и в искажении сюжета истории Анны и персонажей ее книг. В то же время главная актриса Елена Лавренюк призналась, что в соцсетях сейчас много ложной информации и безосновательных обвинений.



Елена Лавренюк о скандале с "Кофе с кардамоном" / Скриншот из инстаграма

И хотя в сети до сих пор идут споры относительно скандала вокруг второго сезона – кто-то поддерживает писательницу, а кто-то – создателей сериала – все же многие зрители с нетерпением ожидают второй сезон, премьера которого состоится уже совсем скоро.