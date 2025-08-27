А уже скоро мы увидим большой каст блестящих украинских актеров театра и кино на своих экранах. В материале Кино 24 рассказываем, кто именно сыграет главные и второстепенные роли в новых эпизодах, но не появлялся в 1 сезоне.

Кто сыграет во 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли"?

Известно, что в новом сезоне мы больше не увидим польского актера Павла Делонга. Ранее главный режиссер сериала Ирина Громозда рассказывала, что с ним очень трудно работать и коммуницировать.

Однако во втором сезоне собрался невероятный каст украинских актеров, среди которых Елена Лавренюк, Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь, Ада Роговцева, Надежда Хильская. А также немало других украинских актеров театра и кино, которые воплотят второстепенных персонажей среди них:

Елена Хохлаткина

Андрей Баландюк

Владимир Ямненко

Евгений Матвиенко

Елизавета Целик

Иван Довженко

Андрей Жила

Наталья Цыганенко

Татьяна Круликовская

Андрей Малинович

Павел Шпегун

Татьяна Семененко

Вячеслав Гиндин

Леся Островская

Каролина Мруга

Лариса Руснак

Игорь Гаврилов и другие.

Пока неизвестно, кого именно воплотят эти актеры. Однако зрители уже имеют возможность посмотреть, как они будут выглядеть в образах на инстаграм-странице "Кофе с кардамоном".

Напомним, что новый сезон сериала будет насчитывать 8 эпизодов и погрузит зрителей в историю Анны, которая готова бороться за свою землю, детей и себя саму.