Предлагаем вспомнить самые известные фильмы, созданные по мотивам наших произведений – от классики Параджанова до современной анимации, которая объехала весь мир.

"Мавка. Лесная песня", 2023

"Мавка" – это осовремененная экранизация произведения Леси Украинки в виде яркого анимационного фэнтези. История о лесной жительнице Мавке, которая влюбляется в смертного парня Лукаша, становится рассказом о выборе между любовью и долгом, между природой и цивилизацией, между сохранением своего мира и желанием любить без каких-либо препятствий.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Тигроловы", 1994

Экранизация одноименного романа Ивана Багряного, основанного на реальных событиях. Главный герой – политзаключенный, который убегает из эшелона ГУЛАГа и попадает в семью охотников в тайге. Там он начинает новую жизнь, находит любовь и свободу – и вынужден бороться с прошлым, которое настигает его даже в глухих лесах.

"Захар Беркут", 2019

Фильм, снят по повести Ивана Франко, рассказывает об общине жителей Карпат, которая под предводительством мудрого Захара Беркута объединяется против монгольского нашествия. Это история о силе народа, единство и несокрушимость, которые способны остановить даже самого мощного врага.

"Захар Беркут": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тени забытых предков", 1964

Легендарная лента Сергея Параджанова, которая известна не только в Украине, но и за ее пределами. Она снята по одноименной повести Михаила Коцюбинского. Это трагедия любви гуцульского Ромео и Джульетты – Ивана и Марички – на фоне карпатских традиций, обрядов и мистики. Лента стала мировой классикой артхауса, что вывел украинскую культуру на международную арену.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

И вот еще несколько кинолент, которые экранизировали на основе украинских произведений:

"Черная рада" – 2002 (автор романа – Пантелеймон Кулиш);

"Причинная" – 2017 (автор романтической баллады – Тарас Шевченко);

"Дикое поле" – 2018 (автор романа "Ворошиловград" – Сергей Жадан);

"Я, "Победа" и Берлин" – 2024 (автор повести – Андрей Кузьменко);

"Преданная" – 2020 (автор романа "Феликс Австрия" – София Андрухович).

