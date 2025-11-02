В материале 24 Канала читайте о трех новых украинских фильмах, которые вы могли пропустить.

Новые украинские фильмы, которые вы могли пропустить

"Медовый месяц"

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2024 года на Венецианском международном кинофестивале, а в Украине – в октябре того же года на Киевском международном кинофестивале "Молодость", однако в прокат он вышел в сентябре 2025 года.

События ленты разворачиваются в маленьком городе под Киевом. После вечеринки с друзьями Тарас и Оля возвращаются домой и впервые ночуют в новой квартире, а уже утром их жизнь меняется. Под домом пары появляются оккупанты, исчезает вода, электричество и связь. Следующие несколько дней Тарас и Оля очень сближаются.

"Медовый месяц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Серые пчелы"

Премьера фильма состоялась 23 октября 2025 года. Он снят по мотивам одноименного романа Андрея Куркова. Главные роли в ленте сыграли Виктор Жданов и Владимир Ямненко.

События фильма происходят в селе, что в "серой зоне" АТО, где остались двое друзей детства. Мужчины живут без света, воды и под постоянными обстрелами, а радость им приносят простые вещи.

Сергей и Павел враждуют, но вынуждены общаться в заброшенном селе. Друзья пытаются создать мирную жизнь, однако однажды появляется российский снайпер.

"Серые пчелы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гром среди ясного неба"

Это документальный фильм о подвигах штурмовой и истребительной авиации ВСУ. Зрители узнают истории военного летчика-штурмовика Ростислава Лазаренко (позывной "Гром"), летчика-истребителя Вадима Ворошилова (позывной "KARAYA") и их собратьев.

"Гром среди ясного неба": смотрите онлайн трейлер фильма