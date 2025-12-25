24 Канал підсумував найпопулярніші серіали 2025 року й підготував яскраву добірку з описами сюжетів і трейлерами, щоб кожен зміг пригадати улюблену історію.

Дивіться також Щоб посміятись і поплакати: українські фільми про Різдво, які треба подивитись на свята

Найпопулярніші українські серіали 2025 року

"Ключі від правди"

Це детективний серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі, який став одним із найрейтинговішим. Слідча Валерія, яка намагається з'ясувати правду про смерть свого брата, береться за розслідування справи самостійно. Глядачі під час перегляду неабияк хвилювались за улюблених героїв, адже до кінця залишалось невідомим, чи вдасться відкрити правду про вбивство.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Зворотний напрямок"

Це 16-серійний драматичний український серіал. У центрі сюжету історія Романа та Дарини, які познайомилися в дуже несподіваний для себе момент. Усього лише одна ніч перетворила їхнє життя на страшний сон. Їм довелося одружитися та жити у ненависті та нелюбові одне до одного. Однак іноді до великого та справжнього кохання буває всього лише один крок.

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Прикордонники" (2 сезон)

У новому сезоні події розгортаються у навчальному закладі. Курсовий Іван Криницький, роль якого виконує чинний військовослужбовець Володимир Ращук, більше не буде наставником хлопців, а замість нього з'явиться новий викладач. Ця подія стане своєрідним "яблуком незгоди" довкола якого розвиватимуться багато подій.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

"Парочка слідчих"

Кримінально-драматична історія, де молоду та недосвідчену Софію призначають працювати слідчою в справжнє відділення поліції. Софія – добра, енергійна та оптимістична дівчина, яка швидко знаходить спільну мову з новими колегами. Знайомство з судмедекспертом Пашею відбувається за вкрай неприємних обставин, і між ними відразу виникає стіна нерозуміння. Та вони змушені працювати разом попри всі неприязні.

Та у центрі сюжети не тільки відносини між юною слідчою та судмедекспертом. Там ховається дещо більше.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Кохання і полум'я"

Це 16-серійний гостросюжетний серіал, який розповідає про рятувальників та їхню роботу. Це люди, які щодня ризикують своїм життям заради інших. Однак навіть в умовах постійних випробувань вони знаходять час на почуття та кохання, яке здатне змінити все.

"Кохання і полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жіночий лікар" (3 сезон)

Цей сезон зібрав високі рейтинги, однак розчарував глядачів. Всього вийшло 12 серій, що у два рази менше від попередніх. На думку публіки, ця кількість дещо неповноцінна. Історія закінчилась тим, що Андрій Балюк і Ластівка стають батьками хлопчика, Михайло Гончар щасливий у стосунках з Оксаною, а Олег Мельник нарешті отримує по заслугах.

Та варто додати, що головний актор Андрій Ісаєнко заявив, що четвертий сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" не планується.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн 1 серію серіалу

"Кава з кардамоном. Сила землі" (2 сезон)

Другий сезон виходить за межі класичної драми. Це буде історія не тільки про кохання, а й про честь, обов'язок і вибір, який визначає майбутнє Анни (головної героїні). Вона постане перед вибором в особистому житті, а також вимушена дбати про маєток і дітей.

"Кава з кардамоном. Сила землі" дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Найпопулярніші закордонні серіали 2025 року

"Венздей" (2 сезон)

Рейтинг IMDb: 8,0

Перша частина другого сезону вийшла у світ 6 серпня 2025 року і неабияк заінтригувала глядачів. Друга частина другого сезону вийшла 3 вересня 2025 року.

За сюжетом другого сезону Венздей повертається до школи Невермор. Тепер у неї ще більше проблем: її молодший брат Пагслі приїжджає до школи й постає перед труднощами через свої нові здібності. Батьки Венздей все частіше з'являються на кампусі, що призводить до конфліктів з дочкою.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

"Юнацтво"

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет серіалу обертається навколо арешту 13-річного Джеймі Міллера за підозрою у вбивстві. Хлопець заперечує свою провину, стверджуючи, що не був на місці злочину і не скоював вбивство, попри всі докази. З кожним днем, коли розслідування набирає обертів, батько Джеймі відчуває все більше жаху та безпорадності, не знаючи, як допомогти синові.

У фіналі сезону глядачам не розкрили відповіді на запитання: що сталося насправді, і хто насправді винен у цій трагедії? Тому варто очікувати на продовження історії.

"Юнацтво": дивіться онлайн трейлер серіалу