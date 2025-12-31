До речі, раніше ми писали про те, які серіали вийдуть у 2026 році – читайте за посиланням. А тепер у матеріалі 24 Каналу розповідаємо про найочікуваніші українські фільми, які потішать своїх прихильників у 2026 році.

Які українські фільми вийдуть у 2026 році?

"Корпорат"

Український фільм, який вийде в перший же день 2026 року. Комедія під назвою "Корпорат" розповість про життя колективу торгової компанії в період, коли все йде шкереберть. Керівник повідомляє працівникам про майбутнє скорочення, однак те, хто саме залишиться без роботи, вирішить тижневий тімбілдинг у Карпатах.

І те, що раніше здавалося звичайним святковим корпоративом, цього разу перетвориться на справжнє змагання за місце під сонцем.

"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг "Червона Рута""

Прем'єра цього фільму відбудеться у знаковий для України день – 24 серпня 2026 року. Це романтична комедія, яка занурить глядачів в один із найважливіших українських національних символів – червону руту – та перетворить його на новий культурний феномен.

Глядачі побачать переосмислений і осучаснений образ символу, який споконвіку був важливим для українців і продовжує таким залишатися.

"ГУР: Код "Сікора"

Військово-драматичний український фільм "ГУР: Код "Сікора"" вийде у світ 1 жовтня 2026 року. Це історія про Максима, який з дитинства має глибокі моральні орієнтири, адже його виховував дід військовий. Тож, коли почалася повномасштабна війна, він не зміг залишатися осторонь. Війна приносить численні випробування в його особистому житті. Він готовий боротися за свою країну, попри всі труднощі.

"ГУР: Код "Сікора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кіллхаус"

Довгоочікуваний український бойовик-трилер вийде у світ 23 квітня 2026 року. У центрі сюжету – історія унікальної операції, яку проводять спецпризначенці ГУР та 3-я окрема штурмова бригада. Цей фільм стане справді переломним для українського кінематографа, адже нарешті українські стрічки виходять на рівень Голлівуду.

"Кіллхаус": дивіться онлайн трейлер фільму

Як зазначають глядачі, нарешті зійшла перша зоря якісного українського кінематографа. Тож дочекайтеся прем'єри та зануртеся в цю особливу кінороботу.

"Мавка. Справжній міф"

Також нарешті стало відомо, коли відбудеться прем'єра українського фільму "Мавка. Справжній міф". Вона вийде у світ 1 березня 2026 року. Це фентезі, на яке давно чекали всі, адже на екранах ви побачите молодих акторів-дебютантів, які приголомшать вас своїми здібностями.

"Мавка. Справжній міф": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – легендарна Мавка, містична і небезпечна лісова жителька, яка закохується в біолога Лук'яна. І замість того, щоб погубити його в таємничому лісовому озері, вона знаходить із хлопцем спільну мову. Однак інші русалки та Мавки ладні на все, аби втягнути її на темну сторону.

"Коли ти розлучишся?"

Ще один фільм, який вийде у світ у березні 2026 року, – "Коли ти розлучишся". Довгоочікувана стрічка з українськими акторами Наталією Денисенко, Антоніною Хижняк, Тарасом Цимбалюком, Анастасією Цимбалару та іншими.

Ця картина є продовженням української комедії "Коли ти вийдеш заміж". Зйомки відбувалися як в Україні, так і за кордоном, тож глядачі матимуть на що подивитися.

"Вічник"

Ще одна драматична історія, яка вийде у світ 22 січня 2026 року, – українсько-фінляндська кіноробота під назвою "Вічник". Головним актором фільму стане зірка серіалу "Зворотний напрямок" Павло Текучев.

"Вічник": дивіться онлайн трейлер фільму

Історія розгортатиметься навколо карпатського мольфара Андрія Ворона. Глядачі побачать сповідь людини, яка пройшла через численні випробування у своєму житті та в житті нашої країни.

"Хрещатик 48/2"

Це український сімейний пригодницький фільм із комічними елементами, прем'єра якого відбудеться 12 березня 2026 року.

"Хрещатик 48/2": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – історія 11-річних Юрка та Мії, які долею випадку опиняються в потойбічному Києві, що бере свій початок із 482 року.