У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про ці стрічки. Читайте, що про них відомо та коли відбудуться прем'єри.

Радимо Стрічки, що дарують настрій: найулюбленіші різдвяні фільми топових українських зірок

Які серіали є найочікуванішими у 2026 році?

"Бріджертони" 4 сезон

Прем'єра культового серіалу "Бріджертони" відбудеться у два етапи. Перша частина вийде 29 січня 2026 року, а друга – 26 лютого 2026 року. Усі епізоди будуть доступні на стримінговій платформі Netflix. Цей сезон зосередиться на історії кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Лицар семи королівств: Межовий Лицар"

Прем'єра цього серіалу відбудеться 18 січня 2026 року. Серіал стане приквелом до легендарної "Гри престолів" і буде доступний на стримінговій платформі HBO Max. Імовірно, серіал також буде доступний в Україні, оскільки сервіс офіційно вийшов на український ринок.

Відомо, що події серіалу розгортатимуться приблизно за 100 років до подій "Гри престолів". Перший сезон налічуватиме шість епізодів, і глядачі вже з нетерпінням очікують на прем'єру.

"Лицар семи королівств: Межовий Лицар": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Його та Її"

Ще один серіал, на який чекають глядачі, – американський психологічний трилер-містерія під назвою "Його та її". Це екранізація роману британської письменниці Аліси Фіні.

Прем'єра відбудеться 8 січня 2026 року, і сезон налічуватиме шість епізодів, які вийдуть одночасно. Тож ви зможете зануритися у повну історію всього за один день.

Історії успіху з улюблених стрічок часто здаються неможливими у реальному житті. Відчути перемогу на смак може допомогти Slots City. Це ліцензійне казино онлайн, яке має широкий ігровий асортимент, зручний інтерфейс та систему бонусів, яка нікого не залишить байдужим.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Крім того, справжні кіномани вже чекають на прем'єру третього сезону серіалу "Дім дракона" та нового шоу "Ліхтарі". Вони вийдуть у 2026 році та стануть одними з найяскравіших подій цього кінороку, який обіцяє бути насиченим. Обирайте свого фаворита для перегляду та насолоджуйтесь очікуванням і переглядом цікавої кіноісторії, яка точно подарує вам найкращі враження.