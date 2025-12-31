Кстати, ранее мы писали о том, какие сериалы выйдут в 2026 году – читайте по ссылке. А теперь в материале 24 Канала рассказываем о самых ожидаемых украинских фильмах, которые порадуют своих поклонников в 2026 году.

Какие украинские фильмы выйдут в 2026 году?

"Корпорат"

Украинский фильм, который выйдет в первый же день 2026 года. Комедия под названием "Корпорат" расскажет о жизни коллектива торговой компании в период, когда все идет наперекосяк. Руководитель сообщает работникам о предстоящем сокращении, однако то, кто именно останется без работы, решит недельный тимбилдинг в Карпатах.

И то, что раньше казалось обычным праздничным корпоративом, этот раз превратится в настоящее соревнование за место под солнцем.

"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд "Червона Рута""

Премьера этого фильма состоится в знаковый для Украины день – 24 августа 2026 года. Это романтическая комедия, которая погрузит зрителей в один из важнейших украинских национальных символов – червону руту – и превратит его в новый культурный феномен.

Зрители увидят переосмысленный и осовремененный образ символа, который испокон веков был важным для украинцев и продолжает таким оставаться.

"ГУР: Код "Сикора"

Военно-драматический украинский фильм "ГУР: Код "Сикора"" выйдет в свет 1 октября 2026 года. Это история о Максиме, который с детства имеет глубокие моральные ориентиры, ведь его воспитывал дед военный. Поэтому, когда началась полномасштабная война, он не смог оставаться в стороне. Война приносит многочисленные испытания в его личной жизни. Он готов бороться за свою страну, несмотря на все трудности.

"ГУР: Код "Сикора": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киллхаус"

Долгожданный украинский боевик-триллер выйдет в свет 23 апреля 2026 года. В центре сюжета – история уникальной операции, которую проводят спецназовцы ГУР и 3-я отдельная штурмовая бригада. Этот фильм станет действительно переломным для украинского кинематографа, ведь наконец украинские ленты выходят на уровень Голливуда.

"Киллхаус": смотрите онлайн трейлер фильма

Как отмечают зрители, наконец взошла первая звезда качественного украинского кинематографа. Поэтому дождитесь премьеры и окунитесь в эту особую киноработу.

"Мавка. Настоящий миф"

Также наконец стало известно, когда состоится премьера украинского фильма "Мавка. Настоящий миф". Она выйдет в свет 1 марта 2026 года. Это фэнтези, на которое давно ждали все, ведь на экранах вы увидите молодых актеров-дебютантов, которые ошеломят вас своими способностями.

"Мавка. Настоящий миф": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – легендарная Мавка, мистическая и опасная лесная жительница, которая влюбляется в биолога Лукьяна. И вместо того, чтобы погубить его в таинственном лесном озере, она находит с парнем общий язык. Однако другие русалки и Мавки готовы на все, чтобы втянуть ее на темную сторону.

"Когда ты расстанешься?"

Еще один фильм, который выйдет в свет в марте 2026 года, – "Когда ты расстанешься". Долгожданная лента с украинскими актерами Натальей Денисенко, Антониной Хижняк, Тарасом Цимбалюком, Анастасией Цимбалару и другими.

Эта картина является продолжением украинской комедии "Когда ты выйдешь замуж". Съемки проходили как в Украине, так и за рубежом, поэтому зрителям будет на что посмотреть.

"Вестник"

Еще одна драматическая история, которая выйдет в свет 22 января 2026 года, – украинско-финляндская киноработа под названием "Вечный". Главным актером фильма станет звезда сериала "Обратное направление" Павел Текучев.

"Вечный": смотрите онлайн трейлер фильма

История будет разворачиваться вокруг карпатского мольфара Андрея Ворона. Зрители увидят исповедь человека, который прошел через многочисленные испытания в своей жизни и в жизни нашей страны.

"Крещатик 48/2"

Это украинский семейный приключенческий фильм с комическими элементами, премьера которого состоится 12 марта 2026 года.

"Крещатик 48/2": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – история 11-летних Юрия и Мии, которые волею случая оказываются в потустороннем Киеве, что берет свое начало с 482 года.