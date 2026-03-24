24 Канал розповість про деякі з них, адже вони назавжди увійшли в історію культового кіно.

"Няньки", 1995

Рейтинг IMDb: 6,0

Двоє кремезних братів-близнюків влаштовуються працювати няньками та охоронцями для двох розбещених та неслухняних хлопчиків із заможної родини. Між дорослими чоловіками та дітьми розгоряється справжня війна.

А коли хлопців викрадають, то няньки мусять використати всі свої сили, щоб врятувати дітей.

"Поліцейська академія", 1984 (всього 7 повнометражних фільмів)

Рейтинг IMDb: 6,7

Після запровадження нових правил будь-хто може вступити до поліцейської академії. У результаті відбору туди потрапляє компанія дивакуватих і зовсім різних людей, які здаються зовсім непридатними до служби.

Головний герой – хитрий новачок, який думає, що зможе просто "пересидіти" навчання. Однак він ще не знає, які пригоди чекають на нього та його нових знайомих.

"День бабака", 1993

Рейтинг IMDb: 8,0

Телеведучий прогнозу погоди вирушає у маленьке містечко, щоб відзняти репортаж про свято Дня бабака. Але раптом він стає заручником часової петлі – один і той самий день повторюється знову і знову.

Спочатку для журналіста це здається веселим, однак до нього таки приходить переосмислення життя. Якщо він зробить правильні висновки, то отримає шанс вирватись з цього замкненого кола.

Які ще комедійні фільми з 90-х повернуть у дитинство?

"Проблемна дитина";

"Кучерява Сью";

"Майор Пейн";

"Марс Атакує";

"Таксі";

"Бетховен";

"Ейс Вентура";

"Малюк на прогулянці";

"Двоє: Я і моя тінь" тощо.

На жаль, чимало з цих фільмів мають відносно не високий рейтинг, однак це не робить їх меншовартісними. Головне – щоб душа раділа під час перегляду.