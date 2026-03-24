24 Канал расскажет о некоторых из них, ведь они навсегда вошли в историю культового кино.
"Няньки", 1995
Рейтинг IMDb: 6,0
Двое крепких братьев-близнецов устраиваются работать няньками и охранниками для двух развращенных и непослушных мальчиков из богатой семьи. Между взрослыми мужчинами и детьми разгорается настоящая война.
А когда ребят похищают, то няньки должны использовать все свои силы, чтобы спасти детей.
"Полицейская академия", 1984 (всего 7 полнометражных фильмов)
Рейтинг IMDb: 6,7
После введения новых правил любой желающий может поступить в полицейскую академию. В результате отбора туда попадает компания чудаковатых и совершенно разных людей, которые кажутся совершенно непригодными к службе.
Главный герой – хитрый новичок, который думает, что сможет просто "пересидеть" обучение. Однако он еще не знает, какие приключения ждут его и его новых знакомых.
"День сурка", 1993
Рейтинг IMDb: 8,0
Телеведущий прогноза погоды отправляется в маленький городок, чтобы снять репортаж о празднике Дня сурка. Но вдруг он становится заложником временной петли – один и тот же день повторяется снова и снова.
Сначала для журналиста это кажется веселым, однако к нему таки приходит переосмысление жизни. Если он сделает правильные выводы, то получит шанс вырваться из этого замкнутого круга.
Какие еще комедийные фильмы из 90-х вернут в детство?
- "Проблемный ребенок";
- "Кудрявая Сью";
- "Майор Пейн";
- "Марс атакует";
- "Такси";
- "Бетховен";
- "Эйс Вентура";
- "Малыш на прогулке";
- "Двое: Я и моя тень" и другие.
К сожалению, многие из этих фильмов имеют относительно не высокий рейтинг, однако это не делает их неполноценными. Главное – чтобы душа радовалась во время просмотра.