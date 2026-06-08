Взагалі розповісти про всі такі приклади було б дуже складно, тому сьогодні 24 Канал зверне увагу лише на деякі з них.

Не пропустіть Їх обожнювали усі: куди зникли легендарні сестри Олсен, які стали зірками в самому дитинстві

"Милі ошуканки", 2010 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,3

Кількість сезонів: 7

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Кількість серій: 136

Сюжет розгортається довкола чотирьох подруг – Арії, Емілі, Спенсер та Ганни. Їхнє життя кардинально змінюється, коли зникає їхня спільна подруга Елісон. Через рік після трагедії дівчата починають отримувати загадкові повідомлення та погрози від таємного аноніма, на ім'я "Е". Цей шантажист знає найтемніші таємниці кожної з подруг, які раніше довіряли лише зниклій Елісон.

"Милі ошуканки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вовченя", 2011 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,7

Кількість сезонів: 6

Кількість серій: 100

Серіал розповідає про 16-річного школяра Скотта МакКола, якого у лісі кусає вовк. Після цього його життя ділиться на "до" та "після". Він стає перевертнем і разом із цим отримує надлюдську силу, спритність та гостре чуття.

"Вовченя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Надприродне", 2005 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,4

Кількість сезонів: 15

Кількість серій: 327

Брати Сем і Дін Вінчестери присвятили свої життя боротьбі з демонами, духами та іншими надприродними силами та явища. На своїй Chevrolet Impala вони їздили Сполученими Штатами, де шукали щось паранормальне.

Та все почалось з того, що їхня мати померла від рук чи то істоти, чи то прокляття, тому ще багато років тому за це взявся їхній батько, який згодом зник.

"Надприродне": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перші ластівки", 2019 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,0

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 16

У першому сезоні події розгортаються у школі, де одна з учениць скоїла самогубство. За розслідування справи взялась слідча Ольга Макарова, яка у ході слідства відкриває страшні таємниці учнів, батьків і вчителів. Тоді ж з'являється у їхніх життя таємничий "Друг".

"Перші ластівки": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

А у центрі другого сезону – студенти-журналісти. Якось вони знаходять у туалеті мертвим одного зі студентів. Та поліція вважає, що це звичайне самогубство і не розглядає інших версій. Однак одна із викладачок переконана, що це вбивство.

"Перші ластівки. Залежні": дивіться онлайн анонс 2 сезону

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