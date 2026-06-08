Вообще рассказать обо всех таких примерах было бы очень сложно, поэтому сегодня 24 Канал обратит внимание лишь на некоторые из них.

Не пропустите Их обожали все: куда исчезли легендарные сестры Олсен, которые стали звездами в самом детстве

"Милые обманщицы", 2010 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,3

Количество сезонов: 7

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Количество серий: 136

Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг – Арии, Эмили, Спенсер и Анны. Их жизнь кардинально меняется, когда исчезает их общая подруга Элисон. Через год после трагедии девушки начинают получать загадочные сообщения и угрозы от тайного анонима, по имени "Е". Этот шантажист знает самые темные тайны каждой из подруг, которые раньше доверяли только пропавшей Элисон.

"Милые обманщицы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Волчонок", 2011 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,7

Количество сезонов: 6

Количество серий: 100

Сериал рассказывает о 16-летнем школьнике Скотте МакКоле, которого в лесу кусает волк. После этого его жизнь делится на "до" и "после". Он становится оборотнем и вместе с этим получает сверхчеловеческую силу, ловкость и острое чутье.

"Волчонок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сверхъестественное", 2005 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,4

Количество сезонов: 15

Количество серий: 327

Братья Сэм и Дин Винчестеры посвятили свои жизни борьбе с демонами, духами и другими сверхъестественными силами и явлениями. На своей Chevrolet Impala они ездили по Соединенным Штатам, где искали что-то паранормальное.

И все началось с того, что их мать умерла от рук то ли существа, то ли проклятия, поэтому еще много лет назад за это взялся их отец, который впоследствии исчез.

"Сверхъестественное": смотрите онлайн трейлер сериала

"Первые ласточки", 2019 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,0

Количество сезонов: 2

Количество серий: 16

В первом сезоне события разворачиваются в школе, где одна из учениц совершила самоубийство. За расследование дела взялась следователь Ольга Макарова, которая в ходе следствия открывает страшные тайны учеников, родителей и учителей. Тогда же появляется в их жизни таинственный "Друг".

"Первые ласточки": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

А в центре второго сезона – студенты-журналисты. Однажды они находят в туалете мертвым одного из студентов. И полиция считает, что это обычное самоубийство и не рассматривает других версий. Однако одна из преподавательниц убеждена, что это убийство.

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите онлайн анонс 2 сезона

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