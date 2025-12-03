Хоча на платформі наразі доступні лише перші чотири серії, їх уже подивилася величезна кількість глядачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Guardian.
Дивіться також Головний актор "Жіночого лікаря" чесно зізнався, скільки витрачає на життя в Києві
Скільки переглядів зібрав 5 сезон "Дивних див" після прем'єри на Netflix?
Всього за перші п'ять днів після виходу чотири епізоди, які наразі доступні на платформі, зібрали 59,6 мільйона переглядів. Таким чином серіал випередив усі попередні англомовні проєкти Netflix. Є лише один проєкт, якому він поступається – це "Гра в кальмара", а саме другий та третій сезони.
За даними видання Variety, п'ятий сезон показав зростання переглядів на 171%, хоча слід зазначити, що загальна кількість переглядів враховувала лише п'ять днів, тоді як прем'єра четвертого сезону "Дивних див" тривала лише три дні.
Що відомо про прем'єру "Дивних див" на Netflix?
- Прем'єра серіалу "Дивні дива" відбулася 27 листопада 2025 року.
- На стримінговій платформі наразі вийшли лише чотири епізоди, ще три серії стануть доступними 26 грудня 2025 року, а фінальний епізод глядачі зможуть подивитися 1 січня 2026 року.
- Прем'єра виявилася настільки довгоочікуваною, що за день до виходу фінального сезону всі попередні потрапили до топ-10 Netflix, що сталося вперше.
- Великий наплив глядачів був настільки потужним, що Netflix тимчасово завис, хоча й збільшив пропускну здатність на 30%, щоб уникнути збоїв.
- На платформі вдалося швидко виявити проблему та стабілізувати сервіс, тож глядачі змогли продовжити перегляд.