Хотя на платформе пока доступны только первые четыре серии, их уже посмотрело огромное количество зрителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Guardian.

Сколько просмотров собрал 5 сезон "Очень странных дел" после премьеры на Netflix?

Всего за первые пять дней после выхода четыре эпизода, которые сейчас доступны на платформе, собрали 59,6 миллиона просмотров. Таким образом сериал опередил все предыдущие англоязычные проекты Netflix. Есть только один проект, которому он уступает – это "Игра в кальмара", а именно второй и третий сезоны.

По данным издания Variety, пятый сезон показал рост просмотров на 171%, хотя следует отметить, что общее количество просмотров учитывало только пять дней, тогда как премьера четвертого сезона "Очень странных дел" длилась всего три дня.

Что известно о премьере "Очень странных дел" на Netflix?