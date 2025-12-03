Хотя на платформе пока доступны только первые четыре серии, их уже посмотрело огромное количество зрителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Guardian.
Сколько просмотров собрал 5 сезон "Очень странных дел" после премьеры на Netflix?
Всего за первые пять дней после выхода четыре эпизода, которые сейчас доступны на платформе, собрали 59,6 миллиона просмотров. Таким образом сериал опередил все предыдущие англоязычные проекты Netflix. Есть только один проект, которому он уступает – это "Игра в кальмара", а именно второй и третий сезоны.
По данным издания Variety, пятый сезон показал рост просмотров на 171%, хотя следует отметить, что общее количество просмотров учитывало только пять дней, тогда как премьера четвертого сезона "Очень странных дел" длилась всего три дня.
Что известно о премьере "Очень странных дел" на Netflix?
- Премьера сериала "Очень странные дела" состоялась 27 ноября 2025 года.
- На стриминговой платформе пока вышли только четыре эпизода, еще три серии станут доступны 26 декабря 2025 года, а финальный эпизод зрители смогут посмотреть 1 января 2026 года.
- Премьера оказалась настолько долгожданной, что за день до выхода финального сезона все предыдущие попали в топ-10 Netflix, что произошло впервые.
- Большой наплыв зрителей был настолько мощным, что Netflix временно завис, хотя и увеличил пропускную способность на 30%, чтобы избежать сбоев.
- На платформе удалось быстро обнаружить проблему и стабилизировать сервис, поэтому зрители смогли продолжить просмотр.