24 Канал зібрав добірку українських фільмів про Різдво, які треба подивитись хоча б раз у житті.

Українські фільми про Різдво

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

Рік виходу: 2019

Рейтинг IMDb: 6,8

Фентезійно-комедійний різдвяний фільм за мотивами творів Сашка Лірника. У центрі сюжету – козак Семен, хоробрий воїн, який потрапляє у містичну пригоду. Козаки ніколи не потрапляють у пекло, однак головному чорту пекла це дуже не подобається. Він посперечався, якщо до Різдва втримає у себе козака, то заволодіє його душею назавжди.

Та не все так просто, адже козаків нелегко затягнути у таку пастку.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щедрик"

Рік виходу: 2022

Рейтинг IMDb: 7,9

Події розгортаються у Станіславові (сучасний Івано-Франківськ) у часи Другої світової війни. Три родини – українська, польська та єврейська – живуть в одному будинку, намагаючись зберегти спокій попри зміну окупаційних режимів: спершу радянського, потім нацистського. У центрі – історія трьох маленьких дівчаток із різних сімей, які постійно перебувають у небезпеці.

Та "Щедрик" Леонтовича стає піснею, що допомагає долати страх і темряву війни.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Креденс"

Рік виходу: 2013

Рейтинг IMDb: 6,7

Головний герой – Орест, молодий чоловік, який повертається в Україну з-за кордону, аби забрати старовинний сімейний креденс (кухонну шафу), що має велику цінність для його родини.

Здається, завдання просте, але дорога перетворюється на низку кумедних пригод. Креденс стає символом зв'язку поколінь і власного коріння.

"Креденс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ангели чудяться"

Рік виходу: 2014

Це комедійний короткометражний фільм, який вийшов за участі Дзідзя, Юліка та Лесика. Попри те, що гурт розпався, а Лесик Турко, на жаль, нещодавно помер, можна переглянути стрічку заради гарного настрою.

Сюжет розповідає, як троє дорослих чоловіків вирішили піти колядувати селом, обманюючи людей, що збирають гроші на церкву, а насправді планували їх привласнити.

DZIDZIOFILM – "Ангели чудяться": дивіться фільм онлайн

Також нагадуємо, що в кінотеатрах уже доступна до перегляду сімейна стрічка "Потяг до Різдва".