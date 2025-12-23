У матеріалі 24 Каналу читайте про найпопулярніші фільми 2025 року. Якщо ви ще не дивились якусь стрічку зі списку, то обов'язково зробіть це, адже кожна з них справді заслуговує на увагу.

Теж цікаво Найзагадковіші лабіринти кіно: 5 трилерів з неочікуванішими сюжетними поворотами

Найпопулярніші українські фільми 2025 року

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

У фільмі показана подорож Антона Птушкіна на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Глядачі спостерігають за життям людей на крижаному материку: їхнім побутом та взаємодією з флорою і фауною.

Мандрівник перебував на станції тиждень. Він зафільмував шлях 30-ї Української антарктичної експедиції на Антарктиду. Робота над фільмом тривала пів року, а знімальна група складалась лише з Птушкіна.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Це біографічний документальний фільм про головний гурт незалежної України "Океан Ельзи". Глядачам показали унікальні архівні кадри, невідомі факти про музикантів і спогади людей, які створювали й розвивали колектив.

Початок кар'єри гурту у Львові, переїзд до Києва, вихід легендарних альбомів та пісень, зміна складу колективу – це все зібрано у фільмі, який вийшов лише 6 листопада, але вже став улюбленцем українців.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ти – космос"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Події фільму розгортаються у майбутньому. У центрі сюжету – український космічний далекобійник Андрій, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера.

Уламки Землі, яка неочікувано вибухає, знищують усе навколо. Андрій – остання людина, яка залишилась у Всесвіті. Компанію чоловіку складає робот, аж раптом з ним зв'язується француженка Катрін, якій потрібна допомога.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коли ти вийдеш заміж?"

Рейтинг IMDb: 4.8/10

Мистецтвознавиця Ксенія очолює художню галерею, розбирається у живописі, але має проблеми в особистому житті. Коли жінка розходиться з нареченим, то відправляється до моря, щоб відновитися. Там Ксенія знаходить картину Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?", після чого в героїні починаються пригоди.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг у 31 грудня"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

У фільмі розповідається про пасажирів потяга, що вирушає у свій останній рейс, і провідника Миколу Івановича, який збирається виходити на пенсію. Чоловік сподівається, що поїздка пройде спокійно.

Проте цього разу в одному вагоні зібралися дуже різні пасажири, ситуацію погіршує персонал вагона-ресторана, тож Микола Іванович намагається приборкати хаос. До того ж потяг несподівано застрягає.

Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Песики"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

У фільмі розповідається про кар'єристку Яну, яку зіграла телеведуча Леся Нікітюк. Життя головної героїні перевертається з ніг на голову після прокляття. Річ у тім, що тепер усі чоловіки, з якими вона проводить ніч, перетворюються на собак. Через своїх "колишніх" Яна потрапляє в різні кумедні ситуації.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дім за склом"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Молода дівчина разом зі своїм хлопцем зникає під час святкування випускного вечора. Вікторія починає шукати доньку, яка підозрюється у незаконному розповсюдженні наркотиків через інтернет.

"Дім за склом": дивіться онлайн трейлер фільму

Найпопулярніші закордонні фільми 2025 року

"Як приборкати дракона"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

На острові Туп століттями триває боротьба між вікінгами та драконами. Однак несподівано там виникає дружба між Гикавкою, спадкоємцем вождя племені, та нічною фурією Беззубиком.

"Як приборкати дракона": дивіться онлайн трейлер фільму

"F1"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Сонні Гейс завершив кар'єру гонщика через жахливу аварію у 1990-х роках, на піку популярності. Колишній напарник чоловіка Рубен Сервантес очолює команду Формули-1, в якої ненайкращий період.

Одного разу Рубен пропонує Сонні повернутися до перегонів, а його напарником стає Джошуа Пірс.

"F1": дивіться онлайн трейлер фільму

"Матеріалісти"

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Це історія про успішну сваху з Нью-Йорка та холостячку Люсі. До жінки звертаються багаті клієнти, сама ж вона вважає, що кохання – це холодний розрахунок.

Якось на весіллі Люсі знайомиться з мільйонером Гаррі, в якому бачить ідеального партнера. Несподівано на святкуванні з'являється колишній обранець жінки Джон.

"Матеріалісти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Місія неможлива: Фінальна розплата"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Це восьма частина франшизи "Місія неможлива", продовження фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", який вийшов у 2023 році.

На агента секретної служби Ітана Ганта очікує нове завдання. Впливовий зловмисник прагне отримати доступ до штучного інтелекту, який може змінити світ. Здається, що зруйнувати його плани неможливо, тож за справу береться головний герой разом із командою.

"Місія неможлива: Фінальна розплата": дивіться онлайн трейлер фільму