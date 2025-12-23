В материале 24 Канала читайте о самых популярных фильмах 2025 года. Если вы еще не смотрели какую-то ленту из списка, то обязательно сделайте это, ведь каждая из них действительно заслуживает внимания.
Самые популярные украинские фильмы 2025 года
"Антарктида"
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
В фильме показано путешествие Антона Птушкина на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Зрители наблюдают за жизнью людей на ледяном материке: их бытом и взаимодействием с флорой и фауной.
Путешественник находился на станции неделю. Он снял путь 30-й Украинской антарктической экспедиции на Антарктиду. Работа над фильмом длилась полгода, а съемочная группа состояла только из Птушкина.
"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
Это биографический документальный фильм о главной группе независимой Украины "Океан Эльзы". Зрителям показали уникальные архивные кадры, неизвестные факты о музыкантах и воспоминания людей, которые создавали и развивали коллектив.
Начало карьеры группы во Львове, переезд в Киев, выход легендарных альбомов и песен, изменение состава коллектива – это все собрано в фильме, который вышел только 6 ноября, но уже стал любимцем украинцев.
"Ты – космос"
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
События фильма разворачиваются в будущем. В центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера.
Обломки Земли, которая неожиданно взрывается, уничтожают все вокруг. Андрей – последний человек, который остался во Вселенной. Компанию мужчине составляет робот, и вдруг с ним связывается француженка Катрин, которой нужна помощь.
"Когда ты выйдешь замуж?"
- Рейтинг IMDb: 4.8/10
Искусствовед Ксения возглавляет художественную галерею, разбирается в живописи, но имеет проблемы в личной жизни. Когда женщина расходится с женихом, то отправляется к морю, чтобы восстановиться. Там Ксения находит картину Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?", после чего у героини начинаются приключения.
"Поезд в 31 декабря"
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
В фильме рассказывается о пассажирах поезда, отправляющегося в свой последний рейс, и проводнике Николае Ивановиче, который собирается выходить на пенсию. Мужчина надеется, что поездка пройдет спокойно.
Однако на этот раз в одном вагоне собрались очень разные пассажиры, ситуацию усугубляет персонал вагона-ресторана, поэтому Николай Иванович пытается обуздать хаос. К тому же поезд неожиданно застревает.
"Песики"
- Рейтинг IMDb: 5.7/10
В фильме рассказывается о карьеристке Яне, которую сыграла телеведущая Леся Никитюк. Жизнь главной героини переворачивается с ног на голову после проклятия. Дело в том, что теперь все мужчины, с которыми она проводит ночь, превращаются в собак. Из-за своих "бывших" Яна попадает в разные забавные ситуации.
"Дом за стеклом"
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Молодая девушка вместе со своим парнем исчезает во время празднования выпускного вечера. Виктория начинает искать дочь, которая подозревается в незаконном распространении наркотиков через интернет.
Самые популярные зарубежные фильмы 2025 года
"Как приручить дракона"
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
На острове Туп веками продолжается борьба между викингами и драконами. Однако неожиданно там возникает дружба между Икалкой, наследником вождя племени, и ночной фурией Беззубиком.
"F1"
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Сонни Хейс завершил карьеру гонщика из-за ужасной аварии в 1990-х годах, на пике популярности. Бывший напарник мужчины Рубен Сервантес возглавляет команду Формулы-1, у которой не самый лучший период.
Однажды Рубен предлагает Сонни вернуться к гонкам, а его напарником становится Джошуа Пирс.
"Материалисты"
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Это история об успешной свахе из Нью-Йорка и холостячке Люси. К женщине обращаются богатые клиенты, сама же она считает, что любовь – это холодный расчет.
Как-то на свадьбе Люси знакомится с миллионером Гарри, в котором видит идеального партнера. Неожиданно на праздновании появляется бывший избранник женщины Джон.
"Миссия невозможна: Финальная расплата"
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Это восьмая часть франшизы "Миссия невозможна", продолжение фильма "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", который вышел в 2023 году.
На агента секретной службы Итана Ханта ожидает новое задание. Влиятельный злоумышленник стремится получить доступ к искусственному интеллекту, который может изменить мир. Кажется, что разрушить его планы невозможно, поэтому за дело берется главный герой вместе с командой.
