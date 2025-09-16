Глядачі нетерпляче чекали на продовження цієї стрічки, тож запит про прем'єру 3 сезону миттєво потрапив у гугл-тренди. А де дивитися нові серії – розповідаємо на Кіно 24.

Де дивитися "Жіночий лікар. Нове життя 3"?

Нові серії улюбленого серіалу можна дивитися на телеканалі "1+1", а також на платформі "Київстар ТБ". Вони виходитимуть з понеділка по четвер о 20:00. Через деякий час після прем'єри на телебаченні, новий сезон буде доступний для перегляду на ютубі.

Хто зіграв у 3 сезоні "Жіночого лікаря"?

Лікаря акушера-гінеколога Михайла Гончара, життя якого сповна показане в серіалі, незмінно грає Андрій Ісаєнко. У новому сезоні Михайло постане перед непростим вибором між минулим і майбутнім. Чоловік пройде через обставини, які змінять його погляд на своє життя.

Андрій Балюк, якого зіграв головний холостяк країни – Тарас Цимбалюк, та Лілія Ластівка – Станіслава Красовська, готуються до народження первістка. Та без випробувань парі також не обійтися.

У продовженні найпопулярнішого медичного серіалу побачимо й інших акторів: Надію Левченко, Олексія Нагрудного, Ярослава Шахторіна, Ольгу Кіяшко, Олексу Зоріна, Олександру Пишну, Кирила Прокопчука та інших.

Що треба знати перед тим, як дивитись 3 сезон?